Efter erstatning: Paludan sender stikpille

Rasmus Paludan blev godt og grundigt mandsopdækket på Folkemødet. Ikke blot af det bornholmske politi, men også af tv-værten Annette Heick, som mente, han var til gene for hendes højtprofilerede middagsselskab.

Nu har Bornholms Politi så beklaget, at Stram Kurs-stifteren torsdag blev frihedsberøvet under Folkemødet, og i den forbindelse har han fået 3000 kroner i erstatning.

Hvad han skal bruge pengene på, har han imidlertid endnu ikke helt besluttet.

- I hvert fald ikke på fællessang med Annette Heick. Det kan jeg godt garantere. Men nu er jeg jo heller ikke på den øverste, øverste, øverste hylde, så jeg ville sikkert ikke være velkommen i Tivoli, når hun har fællessang, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

Annette Heick og Rasmus Paludan havde ikke meget til over for hinanden på Folkemødet. Foto: Presse-fotos.dk

Annonce:

Tilfreds

Efter oplevelsen, som han efterfølgende kaldte 'enormt indskrænkende og helt unødvendig', er Rasmus Paludan nu glad for, at politiet erkender deres fejl.

- Det var ikke i orden at frihedsberøve mig, men det er jo ikke sådan, at de kan spole tiden tilbage og sige ’nu er du u-frihedsberøvet’. Sådan fungerer det jo ikke, siger han.

- Det er vel fordi, de vurderer, at de ville tabe i retten. Det er jo sådan, man gør.

Erstatningen blev efter politiets forklaring givet på baggrund af en vurdering af, at frihedsberøvelsen havde været uden for proportionalitet, på trods af, at politiet som udgangspunkt havde lovhjemmel.

Frihedberøvelsen skete, efter at Rasmus Paludan havde nærmet sig årets Folkemøde, som han forinden havde fået påbud mod at deltage på, fordi hverken PET eller Bornholms Politi havde ressourcerne til at beskytte ham til det folkerige event.

Politiet mandsopdækkede Rasmus Paludan under Folkemødet. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Øverste hylde

Det var i podcasten 'Det vi taler om' på B.T., at Annette Heick kom med påstanden om, at hun skulle have fået fjernet Rasmus Paludan, der tilfældigvis holdt en demonstration foran hendes hus på Bornholm.

Her skulle hun have noget middagsselskab klokken 18 for folk fra den 'øverste, øverste, øverste' hylde, som hun selv formulerede det i podcasten.

Omkring klokken 17 begynder Rasmus Paludan en af sine velkendte, noget larmende demonstrationer. Hvilket førte til, at Anette Heick og Rasmus Paludan havde en mindre konfrontation, da hun ikke ønskede, at han stod ved hendes arrangement.

Hverken politiet eller personer, der var på stedet, kunne efterfølgende genkende Annette Heicks udlægning, men over for Ekstra Bladet stod hun ved sin fortælling.

- Det (afviser historien red.) ved jeg ikke, hvorfor de politifolk, du har talt med, gør. Jeg og flere andre ved, hvad der er sandt og falsk i den historie, så jeg kommer ikke til at kommentere mere på det, sagde hun.