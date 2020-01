Efter Facebook-fup: Smidt ud af inkassofirma

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes

Det er ikke kun kunderne, der er trætte af de kontroversielle forretningsfolk Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt Skalbo, der sammen driver en række virksomheder.

Det samme gælder inkassobureauet Likvido, der indtil begyndelsen af december sidste år varetog de entreprenante og måske lidt for kreative forretningsfolks inddrivelse af gæld.

Sådan fupper de 1 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 2 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 3 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 4 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 5 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 6 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen

Underlagt godt inkassoskik

26. november opsagde Likvido nemlig samarbejdet med Arvin Mazaheri, Rasmus Gutfelt Skalbo og deres virksomhed Marketing Savers.

Det oplyser inkassobureauets marketingsdirektør Maximillam Frimmer til Ekstra Bladet, der dog ikke ønsker at kommentere den konkrete sag yderligere.

- Generelt kan jeg dog sige, at vi som inkassobureau er underlagt god inkassoskik.

- Hvis vi har klienter, der hele tiden får indsigelser på deres sager, tager vi det op til revision, om de skal være kunder hos os, siger Maximailliam Frimmer.

- Vi skal bruge meget advokat- og supporttid på klienter der får mange indsigelser. Det er ikke en god forretning for os. Desuden ønsker vi ikke at hjælpe virksomheder, der bliver ramt af mange indsigelser, hvor det desuden ser ud til, at indsigelserne er berettigede, tilføjer han.

Og netop indsigelser mod Marketing Savers inkassoregninger, er der kommet bunker af siden firmaet i sommeren 2019 aggressivt begyndte at kime nystartede danske virksomheder ned med billige tilbud på Facebook-annoncering og løfter om guld og grønneskove.

Se og hør her hvordan fupnummeret er skruet sammen. Videoexplainer: Solfinn Hughes /research: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen

Meldt til politiet En række af de selvstændige erhvervsdrivende som Ekstra Bladet har talt med, har nu meldt Marketing Saver og den ansvarlige ledelse til politiet for bedrageri. Sagen undersøges ifølge Ekstra Bladets oplysninger aktivt af politiet, men det er endnu ikke afgjort, om der skal rejses sigtelser i sagen.

Vil ikke udtale sig

De seneste dage har Ekstra Bladet afsløret, hvordan de to unge iværksættere bag virksomheden har manipuleret flere af deres kunder for at lokke tusindvis af kroner ud af dem.

Via tomme løfter og kontrakter fyldt med ubehagelige overraskelser kan Ekstra Bladet dokumentere, at bagmændene Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt Skalbo i mere end 30 tilfælde har formået at binde små erhvervsdrivende til kontrakter, der over en årrække kan løbe op i en samlet regning på op til 150.000 kroner for den enkelte kunde.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt Skalbo til denne historie. Udover at eje Marketing Savers driver makkerparret også flere tilknyttede firmaer, blandt andet Gutfelt Social, Future Social Holding og Telemarketing Saver

Herunder kan du læse hele kontrakten fra Marketing Saver og se de fælder, som bagmændene har bygget ind i den. Klik på de gule felter for en nærmere forklaring: