Efter færgekoks: Strandet på dansk ø

Tidsplanen holder ikke, og det betyder altså en lang nat for de bilister, der prøver at komme enten til eller fra Fanø lørdag.

Sådan lyder den noget nedslående melding fra Fanølinjen lørdag aften, efter en defekt færgerampe har betydet, at ingen biler har kunnet komme om bord på færgen mellem Fanø og Esbjerg lørdag.

Først lød meldingen, at rampen ville blive repareret klokken 01 i nat, men nu lyder det altså, at tidshorisonten er ukendt. Gående kan fortsat komme om bord på færgen.

'Vores tidsplan med broklappen på Fanø holder ikke. Vi kan PT. ikke melde ud om, hvornår vi kan genoptage sejladsen med biler. Opdatering så snart der er nyt. Gående passagerer sejler med som normalt', skriver Fanølinjen på sin hjemmeside 23.15.

Åbner hallen

Problemerne betyder samtidig, at man på Fanø nu forsøger at hjælpe de bilister, der er strandet på øen.

Derfor har man kort efter klokken 23 valgt at åbne Fanø Hallen på gæster, der kunne have brug for en madras og et toilet.

'Kære alle. Vi åbner Fanø Hallen for gæster der holder i kø, vi har madrasser og toiletforhold.Kom endelig.', skriver halformand Søren Messmann på Facebook-gruppen med det aktuelle navn 'Sejler Fanøfærgen lige nu?'.