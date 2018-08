Efter fire år: Ulv er vendt tilbage til område

En vild ulv er i løbet af sommeren blevet fanget på billeder fra forskellige vildtkameraer i det nordlige Djursland.

Billederne blev taget 8. juli og 5. august. Den umiddelbare vurdering lyder, at det er den samme ulv, der optræder på begge.

Men det endnu uvist, om det er en af de otte hvalpe, som blev født i Vestjylland i foråret sidste år, fortæller Anne-Marie Vægter Rasmussen, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

- Aarhus Universitet har tidligere vurderet, at det er sandsynligt, at bestanden af ulve vil vokse i Danmark.

- Derfor kan der både være tale om en ulv, der allerede har været set i Danmark, eller der kan være tale om en ulv, som er indvandret, siger hun.

Ifølge TV2 Østjylland skønnes det, at der på nuværende tidspunkt lever omkring seks ulve i Danmark.

Heraf skal der være et ulvepar i Vestjylland, en enlig hanulv i Nordjylland og tre hvalpe fra kuldet, der blev født i Vestjylland sidste sommer.

Meldingen om den nyspottede ulv kommer en uge efter, at Miljøstyrelsen meddelte, at en fjerde ulv fra de i alt otte er fundet i Tyskland.

Det var en han, der havde opholdt sig henholdsvis nord og nordvest for Hamburg. Det er en tur på mere end 300 kilometer i fugleflugt.

Forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum, der overvåger de danske ulve for Miljøstyrelsen, skal nu til at undersøge, hvad det er for en ulv.

De vil forsøge at indsamle biologisk materiale i form af afføring for at lave en DNA-analyse.

Det første gang siden 2014, at der med sikkerhed er blevet konstateret en ulv på Djursland, skriver TV2 Østjylland. Der blev det bekræftet, at ulven havde strejfet i området i marts og august.

Når unge ulve drager afsted på egen hånd er det for at finde en mage eller et nyt territorium. Derfor er det ikke usædvanligt at ulve strejfer rundt endda over meget lange afstande.