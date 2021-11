Samfund ... 11. nov. 2021 kl. 15:36

Efter fire års venten: Nu åbner Danmarks første ubemandede dagligvarebutik

For fire år siden var Dagli' Brugsen i Sengeløse klar til at blive Danmarks første ubemandede butik, men en brand satte en stopper for projektet. Nu er butikken klar til at forsøge igen