12.751 personer har i 2022 henvendt sig til deres sogne for at melde sig ud af folkekirken.

Det er en stigning på 42 procent i forhold til 2021, hvor 8961 danskere meldte sig ud.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallet i 2021 var det laveste for udmeldelser af folkekirken i 15 år, og her spillede coronakrisen en klar rolle.

Det siger Peter Birkelund Andersen, lektor ved institut for tværfaglige studier ved Københavns Universitet.

Han vurderer, at der i 2022 derfor er tale om en stabilisering af antal udmeldelser.

- Den stigning, man ser, drejer sig om en stabilisering efter covid-19 og nedlukninger, hvor man ikke vidste, hvad nedlukningerne ville betyde, siger han.

Peter Birkelund Andersen peger dog også på, at en udmeldelse for mange er velovervejet og ofte bliver beslutningen truffet, når eksempelvis en begivenhed får bægeret til at flyde over.

- Hvis man skal kigge på begivenheder i det sidste års tid, så er der diskussionen om, at kvindelige præster skal være ringere stillet ved ansættelse.

- Den diskussion har været bredt ude i medierne, så mange har kunnet opdage den. For mig at se har den været lidt ondsindet. Og det har måske fået nogen til at sige, at nu er det nok, og jeg melder mig ud, siger han.

Stigningen i 2022 kommer også efter flere år med et relativt lavt antal udmeldelser. Faktisk har antallet af udmeldelser været faldende siden 2017.

Antallet af udmeldelser i 2022 er dog langt fra det høje antal udmeldelser i 2016, hvor knap 25.000 meldte sig ud.

I 2016 havde Ateistisk Selskab en kampagne mod folkekirken, der formentlig fik et højere antal end tidligere år til at melde sig ud, vurderer Peter Birkelund Andersen.

Det tal faldt drastisk hen mod 2018, hvor antallet af udmeldelser var lige under 10.000.

De personer, der har meldt sig ud af folkekirken i 2022, var i gennemsnit 39 år.

Der er også registreret en markant stigning i udmeldelser blandt de 17- og 18-årige. Antallet af 18-årige, der meldte sig ud af folkekirken, var ti gange højere - med knap 250 udmeldelser - end for 17-årige.

Det kan have noget at gøre med, at det er forældrenes beslutning om en person under 18 år meldes ud af folkekirken. Dog skal man selv give samtykke til udmeldelsen, hvis man er fyldt 15 år.

I alt er 72 procent af den danske befolkning medlem af folkekirken. Det er et fald i forhold til sidste år, hvor andelen var 73 procent.

Set i forhold til 1986, hvor opgørelsen begyndte, er det et fald på 16 procentpoint, skriver Danmarks Statistik.