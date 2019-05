Efter flere fatale dødsulykker: Boeing erkender fejl

Boeing erkender fejl i den software, som piloter har brugt til at træne manøvreringen af 737 MAX-fly.

Det oplyser den amerikanske flyproducent i en pressemeddelelse lørdag.

- Boeing har lavet korrektioner til 737 MAX-simulationssoftwaren og har tilføjet yderligere informationer til piloterne for at sikre, at den simulerede oplevelse er repræsentativ i forhold til forskellige flyveforhold, hedder det i meddelelsen.

Boeing oplyser ikke, hvornår selskabet første gang er blevet opmærksom på problemet.

Det er første gang, at Boeing anerkender, at der har været fejl i software, der har forbindelse til 737 MAX-fly.

Efterforskere mistænker fejl i denne flytypes advarselssystem for at stå bag to tragiske flystyrt med 737 MAX-fly det seneste år, hvor i alt 346 personer har mistet livet.

Ifølge Boeing har den software, som piloterne bruger til at træne manøvreringen af 737 MAX-fly, ikke formået at simulere de flyveforhold, som minder om dem ved de to styrt.

Men de seneste ændringer vil 'forbedre simulationen', lyder det fra Boeing.

Det er en ændring i 737 MAX-flyenes advarselssystem, som menes at være årsag til de to ulykker.

Advarselssystemet var designet til at advare piloter, hvis en af flyets sensorer leverede mangelfulde eller fejlagtige data til cockpittet om flyets hældning i luften.

Men Boeing oplyste i begyndelsen af maj, at man måneder inden flyets debut i 2017 vidste, at advarselssystemet kun virkede, hvis man installerede en indtil nu valgfri funktion.

Boeing understregede dog i udtalelsen, at ændringen ikke havde udgjort en selvstændig sikkerhedsrisiko.

Den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, er som udgangspunkt enig i den konklusion, men har alligevel rettet kritik mod Boeing for ikke at varsle flyselskaber og piloter om ændringen.

