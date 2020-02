Efter flere kræft-svigt: Hospital får hård kritik

Afdelingen for brystundersøgelser på Ringsted Sygehus har fået flere påbud. Sygehuset forventer at have rettet op på påbuddene senest 15. februar

Ringsted Sygehus har modtaget tre påbud.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelse.

Af meddelelsen fremgår det, at der er tale om, at to af påbudene er rettet mod Afdelingen for brystundersøgelser på sygehuset. Region Sjælland havde i tankerne at udstede et tredje påbud, men sygehuset formåede at rette op på fejlene inden høringsfristen, og derfor er det tredje påbud igen frafaldet.

I korte træk går påbuddene på, at man skal patientsikre arbejdsgange på afdelingen. Derudover går det andet påbud på, at patienter ikke er blevet informeret tilstrækkeligt om brystkræftundersøgelse.

Arbejder intensivt

Tredje påbud går på, at der skal udarbejdes en instruks, der sikrer arbejdsfordeling mellem to afdelinger på Ringsted Sygehus.

- Vi arbejder intensivt og er næsten i mål med at rette op på de punkter, som styrelsen har påpeget. Inden 15. februar forventer vi forholdene løst og fuldt indført på afdelingen. Derfor ser vi også frem til det opfølgende besøg fra styrelsen i marts, hvor de følger op og vurderer, om vi har løst kritikpunkterne i påbuddene, siger Henrik Stig Jørgensen, vicedirektør på Ringsted Sygehus i pressemeddelelsen.

Påbuddene vil blive ophævet, såfremt af sygehuset lever op til regions krav, når de kommer på opfølgende besøg.

Du kan læse alle påbuddene i detaljer nedenfor:

Her er påbuddene Påbud 1: At sikre tilstrækkelig instruktion af lægerne på Radiologisk Afdeling, Ringsted Sygehus, i patientsikre arbejdsgange samt sikre udarbejdelse og implementering af tilstrækkelige instrukser for visitation og udredning af patienter, der undersøges for brystkræft, fra dato for endelig afgørelse. Handlingsplan: Udover den normale undervisning med videre er den samlede lægegruppe den 9. december 2019 blevet undervist i generelle emner om arbejdsgange, patientinformation, informeret samtykke, dokumentation i it-systemer, samarbejde med øvrige personalegrupper og har fået gennemgået relevante lokale vejledninger med videre. Hver anden uge i første kvartal 2020 gennemgås yderligere relevante lokale vejledninger. Den 20. januar 2020 er de tre bestående instrukser justeret og opdateret. De opdaterede instrukser vil være implementeret i lægegruppen senest 15. februar 2020. Påbud 2: At sikre implementering af instruksen for ansvars- og opgavefordelingen mellem Radiologisk afdeling og brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk afdeling, begge aktuelt beliggende på Ringsted Sygehus, i forbindelse med fælles patientforløb fra den 10. februar 2020. Handlingsplan: Der er udarbejdet og per den 31.1.2020 implementeret en vejledning, der beskriver ansvars- og opgavefordelingen mellem de to afdelinger. Påbud 3: At sikre indhentelse af tilstrækkeligt informeret samtykke forud for iværksættelse af udredning af patienter på Radiologisk Afdeling, NSR Sygehuse, fra dato for endelig afgørelse. Handlingsplan: Der er i januar udarbejdet en vejledning. Vejledningen er fuldt implementeret den 31. januar 2020. Kilde: Region Sjælland Vis mere Luk

