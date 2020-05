Efter fnat-udbrud: Nu kommer nyt middel på markedet

Omkring juletid sidste år blev fnatmidlet Nix revet ned fra hylderne på landets apoteker.

Skoler og gymnasier var ramt af deciderede fnat-udbrud, der fik efterspørgslen på fnatmidler til at stige drastisk, og flere steder var det umuligt at få fat på en kur.

Nu er endnu et fnatmiddel kommet på markedet i Danmark.

Fra i dag kan Scatol-tabletter med indholdsstoffet ivermectin købes på apoteket med en recept fra lægen.

'Et fnatudbrud, der startede sidste år, fik efterspørgslen på fnatmidler til at stige drastisk - både fnatmidler fra det danske marked, men også fnatmidler fra udlandet, der kunne fås via en udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen', skriver Lægemiddelstyrelsen på sin hjemmeside.

Muligt at få tilskud

'Lægemiddelstyrelsen får fortsat mange henvendelser fra læger om udleveringstilladelser og enkelttilskud til fnatmidler, hvilket tyder på, at der stadig er en del familier i Danmark, der er plaget af fnatmider', skriver styrelsen på hjemmesiden.

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Scatol-tabletter får et såkaldt generelt klausuleret tilskud.

Det betyder, at man kan få tilskud til Scatol-tabletter, hvis man enten er smittet, deler husstand med en smittet eller er i tæt kontakt med smittede personer.

Lægen skal i givet fald markere ’tilskud’ på recepten.

