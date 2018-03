Efter forårskåde vejrmeldinger: Nu er der dårligt nyt

Hvis du troede, at forårsvejret var lige rundt om hjørnet, så kan du godt tro om igen.

Ifølge DMI er der nemlig lange udsigter til, at temperaturerne når over de 10 grader.

- Søndag og mandag bliver milde dage, hvor vi flere steder kommer op på tre-syv grader i løbet af dagen. Hvis vi kan få solen igennem i Sønderjylland, kan vi få helt op til 10 grader lokalt, men det er meget usikkert. Der er dog lang vej til forårsvejr, for efter de milde dage bliver det koldt igen. Det bliver ikke forår de næste par uger, siger Henning Gisselø, der er vagthavende meteorolog hos DMI, til Ekstra Bladet.

Den noget nedslående melding kommer efter, at TV2's vejrcenter fredag meldte ud, at søndagen ville byde på op til 15 graders varme.

- Det sker, når lun luft fra Spanien på østsiden af et dybt lavtryk strømmer op over Vesteuropa og helt op til det sydvestlige Danmark. Lykkes det varmen at slå helt igennem, kan vi i Sønderjylland få op til omkring 15 grader søndag eftermiddag. Enkelte af TV 2 Vejrets prognoser har helt op til 16-17 grader, lød det fra TV2's vejrvært Thomas Mørk.

Sne, slud og måske isslag mod nord. Ellers småregn, dis og tåge, men i Sønderjylland måske lidt sol og ca. 10 graders varme. En dejlig og interessant dag at være meteorolog pic.twitter.com/QqTqJhXiSR — DMI (@dmidk) March 11, 2018

Sne og slud

I stedet vil vejrudsigten de kommende dage ifølge DMI stå på sne, regn og slud.

- Især i Nordjylland er der en del sne og slud, og det sne, der ligger, kommer ikke så nemt væk, og i det nordlige Jylland vil temperaturerne derfor ikke nå meget højere end to graders varme søndag og mandag. Søndag vil der på Fyn og Sjælland også være småregn, og Sydsjælland og Lolland Falster vil i perioder være dækket af tåge, men i det meste af landet vil der være positive temperaturer, siger den vagthavende meterolog.

Specielt i Nordjylland er foråret langt væk. Her har DMI søndag morgen udsendt et gult varsel om voldsomt vejr.

- Det varsel har vi sendt ud, fordi der i Nordjylland er et markant isslag, og det kan derfor være farligt, når man bevæger sig ud, ikke kun for bilister, men også for gående og cyklister. Isen ligger jo skjult og er gennemsigtig, så det er ikke altid lige let at få øje på den, og det er meget, meget glat. Det kan skabe en del udfordringer i trafikken, og man skal være forsigtig, når man går ud, siger Henning Gisselø.

Pas meget på i dag i det Nordjyske! Isslag kan betyde ekstremt glatte veje. DMI melder at varslet er gældende til middagstid. Kør forsigtigt. #dktrafikinfo https://t.co/HR8cztnrXI — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) March 11, 2018

Selvom DMI lover et par dage med mildere temperaturer, så går der dog ikke længe, før temperaturerne vender igen.

- Foråret er bestemt ikke lige om hjørnet. I midten af næste uge begynder det at blive koldt igen, og vi får nattefrost. Solen vil dog titte frem, så det vil blive flot vejr, men det vil være koldt med kun to-tre graders varme. Der er dog ikke mere sibirisk kulde på vej, men det er ikke tid til at pakke hue og vanter væk endnu, siger den vagthavende meterolog.