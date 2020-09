Efter forvirring: Her er reglerne for mundbind på restauranter og barer

I dag træder et mundbindskrav på barer og restauranter i kraft i 17 københavnske kommuner. Her er reglerne

Det bliver et krav for alle besøgende på barerne og restauranterne i København at tildække mund og næse med enten et mundbind eller et visir, så længe man er 12 år eller ældre.

Og det kan betale sig at huske det, hvis man skal ud at spise eller drikke på en beværtning i dag og frem til 1. oktober 2020.

For det er ifølge bekendtgørelsen tilladt for stedets ansatte at bortvise personer, der ikke følger reglerne.

Nægter man at forlade serveringsstedet, efter man er blevet bortvist af personalet, kan man blive straffet med bøde.

Reglerne gælder alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på stedet.

Her gælder kravet Albertslund Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune (Odense Kommune) Rødovre Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Vis mere Luk

Det gælder også for serveringsstedernes ansatte, når ikke de er i afskærmede rum, eller rum hvor kun personale har adgang.

Når man sætter sig ned på serveringsstedet, kan man tage mundbindet af igen.

Nogle mennesker er undtaget for kravet.

Det gælder personer med 'nedsat bevidsthedsniveau', fysiske eller mentale svækkelser, eller andet der gør, at man ikke er i stand til at bære hverken maske eller visir.

Det bliver i dag et krav at bære mundbind i 18 danske kommuner. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

I disse situationer må det fjernes

Der er også visse situationer, hvor det er tilladt at fjerne mundbindet uden at sidde ned.

1) Under indtagelse af medicin.

2) Under samtale med personer, der mundaflæser.

3) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

4) Hvis politiet skal foretage identifikation.

Det fremgik tidligere af bekendtgørelsen, at mundbindskravet også gælder i Odense Kommune. Det var en fejl fra Sundheds- og Ældreministeriet, som nu er rettet.

Ekstra Bladet er i gang med at undersøge andre forhold, som ikke fremgår af bekendtgørelsen. Artiklen opdateres derfor løbende.