Efter fund af abekopper: Sundhedsstyrelsen melder ud

De seneste uger er sygdommen abekopper dukket op i flere lande i Europa.

Der er 20 bekræftede og knap 50 mistænkte tilfælde på tværs af Europa, herunder i Storbritannien, Tyskland og Sverige.

Der er endnu ikke set tilfælde af abekopper i Danmark, og Sundhedsstyrelsen frygter ikke udbredt spredning af sygdommen herhjemme.

Alligevel har man udarbejdet retningslinjer for, hvordan abekopper skal håndteres i det danske sundhedsvæsen, hvis sygdommen skulle dukke op.

- Vi forventer ikke, at der kommer udbredt spredning af abekopper i Danmark, men vi er opmærksomme på, at der kan komme enkelte tilfælde, siger enhedschef Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Derfor giver vi sundhedspersonale i hele landet information om, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på, hvad de skal bruge af værnemidler, og hvordan de skal indberette sygdommen, siger hun.

Abekopper viser sig typisk i form af feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler.

Sygdommen varer ifølge Sundhedsstyrelsen normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv.

De nuværende tilfælde af abekopper i Europa har især været blandt mænd, som har haft seksuelle forhold med mænd, og som har været ude at rejse.

- Derfor vil vi kontakte blandt andet Aids-fondet og LGBT+ Danmark og bede dem hjælpe os med at få skabt opmærksomhed i de grupper om, at der lige i øjeblikket er en særlig grund til at være opmærksom på de gode råd om hygiejne og brug af beskyttelse under samleje, siger Bolette Søborg.

I LGBT+ Danmark er man klar til at hjælpe Sundhedsstyrelsen. Men sekretariatschef Susanne Branner Jespersen afventer mere information fra styrelsen, før man kommunikerer til medlemmerne.

- Vi står selvfølgelig til rådighed for at hjælpe Sundhedsstyrelsen med at informere bedst muligt via vores informationskanaler og sociale medier.

- Men vi har på nuværende tidspunkt ikke informationer om, at sygdommen skal være særligt knyttet til vores målgruppe.

- De oplysninger, vi har fra Norge, peger mere på, at det er et tilfældigt sammenfald mellem vores målgruppe og de smittede, siger Susanne Branner Jespersen.

Sundhedsstyrelsen oplyser i pressemeddelelsen, at der ikke er særlige anbefalinger til borgere generelt i forhold til at forebygge smitte mod abekopper.

Men de generelle anbefalinger om god hygiejne med hyppig håndvask med vand og sæbe eller håndsprit gælder fortsat, ligesom Sundhedsstyrelsen opfordrer til at bruge kondom ved seksuel kontakt.