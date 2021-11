Efter fund af formodet corona-variant: Alle passagerer fra to fly skal i isolation

To fly er landet i Danmark i den seneste uge, og alle passagerer fra de afgange opfordres kraftigt til at gå i isolation.

Det sker efter de første mistænkte smittetilfælde af 'Omikron'-varianten er fundet på de fly.

- Vi har nu de første mistænkte tilfælde af den nye virusvariant Omicron i Danmark, og derfor anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip test for alle i forbindelse med indrejse fra et ophold i Sydafrika eller de seks nabolande, siger Birgitte Drewes, vicedirektør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det første af de to omtalte afgange ankom 23. november 2021 med flynummer KL1129 i Kastrup fra Amsterdam, mens Billund tog imod endnu en afgang fra Amsterdam 24. november med flynummer KL1345.

De opfordres til at lade sig teste første gang søndag og igen tirsdag den 30. november. Isolationen bør først brydes efter modtagelse af en negativ test på dag 6 efter indrejse

Intensiveret smitteopsporing

Ved påviste smittetilfælde på dansk jord i forbindelse med indrejse fra Sydafrika, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Zimbabwe, Botswana og Namibia Styrelsen for Patientsikkerhed foretage smitteopsporing i 2. og 3. led.

De anbefaler yderligere, at alle nære kontakter til smittede med 'Omikron' går i isolation - uanset vaccinationsstatus. Det samme gælder for nære kontakters nære kontakter.

Denne intensiverede indsats skyldes et ønske om at bremse variantens udbredelse og vil være gældende, indtil der er mere viden om den nye variant.

- Det er positivt, at vores stærke testsystem har fundet de sandsynlige tilfælde så hurtigt efter, vi blev opmærksomme på den nye variant Omikron, udtaler direktør Henrik Ullum.

- Strategien er at forsinke ankomsten af denne nye variant til Danmark, indtil vi bliver klogere på dens smitsomhed, alvorlighed og evne til at undvige vaccineantistoffer.

Fredag meldte WHO ud, at de nu klassificerer den nye variant som en variant 'af bekymring'. SSI understreger også, at de følger udviklingen i udbredelse af Omikron løbende både nationalt og internationalt.