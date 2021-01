Efter fund af fugleinfluenza: 9000 fjerkræ skal aflives

Der er fundet tilfælde af fugleinfluenza i en fjervildtbesætning i Løvel nord for Viborg.

Derfor skal farmens besætning på omkring 9000 fjerkræ aflives i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi afliver den smittede besætning for at forebygge smittespredning, og opfordrer fjerkræavlere i hele landet til at beskytte deres fjerkræ mod vilde fugle med overdækning og tag, siger souschef i Fødevarestyrelsen, Tim Petersen, i pressemeddelelsen.

Aflivningen af fjerkræene skal ske på søndag.

Indfører særlige restriktioner

Fødevarestyrelsen etablerer en tre og en ti kilometers zone rundt om den smittede farm. Her vil fjerkræbesætninger blive underlagt særlige restriktioner, oplyser de.

Blandt andet er det inden for zonerne forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Der er tale om udbrud med den smitsomme fugleinfluenza H5N8. I efteråret har der i Danmark været to tidligere udbrud andre steder i landet.

Der er dog ikke rapporteret om smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, som i øjeblikket cirkulerer hos fugle i Europa, herunder H5N8.

Fødevarestyrelsen forventer, at sygdommen vil sprede sig blandt vilde fugle i Danmark den næste tid, oplyser de i pressemeddelelsen.

Flere europæiske lande har nemlig rapporteret om fugleinfluenza i både vilde fugle og i fjerkræbesætninger. Nederlandene, Sverige og Slesvig-Holsten har indført krav om indelukning af fjerkræ ligesom Danmark.