Efter fund af hunde: Så mange vil adoptere

Interessen for at adoptere en eller flere hunde har været overvældende, efter det torsdag morgen kom frem, at Dyrenes Beskyttelse havde fået bragt 17 Golden Retriever-hunde ind på deres internat i Brande.

- Vi har fået 500 mails fra folk, der er interesseret i at adoptere, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse til Ekstra Bladet sent torsdag formiddag

De 13 voksne og fire hvalpe kom fra et dødsbo, hvor de formentlig igennem længere tid har måtte klare sig selv, før det blev opdaget, at deres ejer var gået bort, oplyste Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Havde spist grus

Nogle af hundene var i dårligere stand end andre. I mangel på mad havde de spist grus, og særligt to af hundene var meget tynde.

Hundene har på nuværende tidspunkt været på internatet i længere tid og har fået omsorg, pasning og pleje. Mentalt er det glade og sunde hunde, så alt tyder på, at deres ejer i live har haft taget sig godt af dem.

Da Dyrenes Beskyttelse bragte nyheden om de 17 hunde, efterlyste de folk, som var interesseret i at adoptere.

Der var tale om 13 voksne, men også fire hvalpe, som nu er på Dyrenes Beskyttelses Internat i Brande. Foto: Dyrenes Beskyttelse

- Vi er altid rimelig kræsne, men står i en særlig privilegeret situation med de mange henvendelser, vi allerede har fået. For vi skal naturligvis sikre os, at de hunde kommer ud til folk, hvor der er god tid til luftning, og hvor der er nogen hjemme en del af tiden. Vi skal gøre alt for at sikre, at de får et rigtig godt hjem og ikke skal skifte ejer igen. lyder det fra dyreværnschef Yvonne Johansen til Ekstra Bladet.