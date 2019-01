Efter fyrværkeriskader: Fire børn kan miste synet

Antallet af øjenskader, der er blevet behandlet på øjenklinikker på landets sygehuse nytårsnat, er en smule lavere end sidste nytår.

I alt 22 personer er kommet så alvorligt til skade efter nærkontakt med fyrværkeri af forskellig art, at de har måttet en tur på hospitalet.

Det oplyser overlæge Jørgen Villumsen fra Øjenklinikken på Rigshospitalet i Glostrup. Sidste år blev der registreret 28 behandlingskrævende øjenskader.

- Men det er trist at konstatere, at antallet af skader hos børn er uændret. Der er syv øjenskader hos børn, heraf er der meget alvorlige øjenskader hos fire børn. To af dem er under ti år.

- Når jeg taler om alvorlige øjenskader i den her forbindelse, så er det altså i en grad, hvor man risikerer at miste synet helt eller delvist, siger Jørgen Villumsen.

Fælles for alle de tilskadekomne børn og voksne er, at ingen af dem bar sikkerhedsbriller.