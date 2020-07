Efter genåbning: Kønssygdom stikker af

Selvisolation og minimal social kontakt gav pornohjemmesider og salget af sexlegetøj et alvorligt nøk opad under coronaens storhedstid i foråret.

Men nu hvor samfundet ligner mere sig selv kombineret med de lange sommeraftener og blottet hud, har mange danskere formentlig brugt juni måned på at få aflad for kødets lyst.

Noget rører sig i hvert fald i statistikkerne.

De seneste tal for klamydiasmittede i landet er således steget sammenlignet med tal fra sidste år.

Særligt aldersgruppen 15 til 24 år, der udgør den største gruppe i målingen, har kastet sig over hinanden i ubeskyttede lagenaktiviteter.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut kan der måles en stigning i syv ud af 11 landsdele i juni måned, som er den periode, hvor danskerne for alvor slap fri fra lockdownens klør.

Så meget er tallene steget og faldet for klamydiasmittede for gruppen 15-24 år siden 2019 Nordjylland: 2 % Vestjylland: 24 % Østjylland: 10 % Sydjylland: 9 % Fyn: - 11,5 % Vest - og Sydsjælland: - 1 % Østsjælland: -24 % Bornholm: 133 % Nordsjælland: - 9 % Københavns omegn: 24 % København by: 5 % Vis mere Luk

Det er især landsdele som Vestjylland, Københavns omegn og Bornholm, der ifører sig førertrøjen procentvis blandt klamydiasmittede. Hvorfor nogle områder i landet boner ud, kan måske have noget at gøre med, at det er dér, hvor den ferierende dansker formerer sig for tiden.

Selvom tallene viser en klar stigning, er det også et mørketal, forsikrer afdelingslæge fra Statens Serum Institut Peter Henrik Andersen om.

- Man kan sagtens være klamydiasmittet og bære sygdommen med sig til den ferieby, man nu tager hen. Men når du så vender snuden hjem, bliver man primært registreret som smittet i sin hjemkommune, siger Peter Henrik Andersen.

Symptomfattig

Han ser på tallene med lige dele skepsis og fornuft.

- At der er en lille stigning at opspore, er en ganske naturlig konsekvens af den gradvise åbning af samfundet. I takt med at der er flere sociale aktiviteter, har det jo også haft betydning for, at man har haft lyst til sex, og at det er foregået uden kondom, lyder det fra Peter Henrik Andersen.

Klamydia er en yderst udbredt kønssygdom. Det øgede fokus på hygiejne, der er kommet i kølvandet på coronapandemien, har dog ikke fået de unge mennesker til at tænke på beskyttelse. Og det ærgrer afdelingslægen.

- Hvis man har mistanke om at være smittet med klamydia, bør man lige så vel have mundbind foroven som forneden, formaner han, da kønssygdommen er relativ symptomfattig for mænd. Derfor er det ekstra vigtigt at bruge kondom for at undgå spredning.

Psykolog: Unge har lidt

Også den lidt ældre aldersgruppe af de 25-34 årige har oplevet en mindre stigning af klamydiasmittede, men at det største procentvise udsving viser sig blandt de helt unge, har at gøre med, at det var de helt unge, der led mest under det forsømte forår.

Mange unge mennesker har nemlig større behov for at være sammen med ligesindede, og derfor har nedlukningen også martret dem, påpeger chefpsykolog hos Ungliv.dk Marianne Schøler.

- Unge mennesker har det indbygget i sig, at de ønsker at være sammen med jævnaldrende. Når de ikke har haft mulighed for det, har de jo givet den fuld gas, når muligheden endelig har budt sig, fortæller Marianne Schøler.

Hun kan tydeligt kunne mærke en forskel i humøret af de henvendelser fra unge mennesker, hvor nedlukningen har sat sine spor i bevidstheden.

- Unge mennesker er mere risikovillige og føler sig i en vid udtrækning udødelige. Det kan sagtens underbygge det billede, vi ser af unge mennesker, som holder støjende fester for tiden. Og dyrker ubeskyttet sex, siger Marianne Schøler.

Sidste år viste en opgørelse lavet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), at Danmark er det land i Europa med næstflest klamydiasmittede.