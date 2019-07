Efter gråvejr: Ekstrem hede på vej

Trods weekendens gråvejr er det tid til at gå på loftet og hente parasoller og solhatte.

Næste uge bliver det nemlig usædvanligt varm.

- Vi skal gennem en mandag, der byder på gråt og vådt vejr, men så kommer det varme vejr på tirsdag. Der klarer det op, og solen kommer frem, fortæller DMI's vagthavende meteorolog, Thyge Rasmussen.

Hedebølgen starter med cirka 25 grader tirsdag, men onsdag, torsdag og fredag bliver det for alvor hot.

- Vi kommer op omkring 30 grader, og torsdag kan det blive 32 til 33 grader i Syd- og Vestjylland, siger Thyge Rasmussen.

- Sidst på ugen kan det knibe med at komme under 20 grader om natten, så det kan være ubehageligt for nogle, lyder det fra DMI.

Badevandet er i øjeblikket mellem 17 og 20 grader, og i næste uge sniger vandtemperaturen sig heldigvis også opad.

- Det vil selvfølgelig blive varmere i løbet af ugen - især hvis man er inde på lavt vand, for der bliver det hurtigere varmt end ude.

Ekstremt i ferielande

Den heftige sommervarme kommer sydfra, og derfor bliver det også en tand varmere i Jylland end på Sjælland, Fyn og de øvrige øer.

- Ovre i Jylland kommer vinden nede fra Tyskland, men hos os andre skal den over Østersøen og bliver kølet lidt af, inden den rammer Sjælland og Fyn, forklarer Thyge Rasmussen.

Mens vi i Danmark må tage til takke med godt 30 grader, bliver det helt anderledes varmt i resten af Vesteuropa.

- I Frankrig og landene omkring bliver det allervarmest. I Paris kan det på torsdag komme op på 40 grader, og Holland og Belgien får 37 til 38 grader. I dele af Tyskland bliver det også rigtig varmt, fastslår Thyge Rasmussen fra DMI og tilføjer, at det bliver hårdt at køre Tour de France.

- I Spanien kommer det også til at ligge i nærheden af de 40 grader, og Norditalien kan også få 40 grader.

Og der er ikke meget at gøre, hvis man er på ferie i Sydeuropa.

- Find et hotel med aircondition, lyder det knastørre råd fra DMI's meteorolog.

Den ekstreme varme kommer formentlig til at give lummert og trykket vejr sidst på ugen. Varmen kommer nemlig til at give torden, hvis DMI's prognoser holder stik.