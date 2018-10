Efter hackerangreb: Her smides Putins agenter ud af Holland

Fire GRU-folk forsøgte at april at hacke international organisation, som med base i Haag overvåger brug af kemiske våben

- At folk fra Ruslands militære efterretningstjeneste bliver snuppet på den måde må kaldes en temmelig dårlig dag på kontoret.

Sådan lyder den sarkastiske kommentar fra en britisk sikkerhedskilde overfor Guardian efter afsløringen af en sensationel sag i Holland.

I april kom fire agenter fra Putins militære efterretningstjeneste, GRU, til landet med masser af teknisk udstyr og store kontante pengemidler, oplyste den hollandske forsvarsminister Ank Bijleveld torsdag.

De fire tilhører angiveligt GRU's særlige afdeling for cyperkrig, kaldet Sandworm - Sandormen.

Fra ankomsten 10. april blev de fire mænd overvåget.

Her ses indholdet af bilens bagagerum. Ifølge BBC tæller udstyret blandt andet computere forbundet til smartphones og wifi-antenner, ekstra batterier og en transformer. Foto: Hollands forsvarsministerium/AP

Nu siger hollandske myndigheder, at deres mission blandt andet var at foretage et hackerangreb på Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, kaldet OPCW, der arbejder tæt sammen med FN.

13. april parkerede de fire mænd en bil i kælderen under et hotel tæt ved OPCW's hovedkvarter i Haag.

Herfra var det efter det oplyste meningen, at hackerangrebet skulle finde sted.

Det drejede sig om en indtrængning i OPCW's trådløse netværk, oplyser generalmajor Onno Eichelsheim fra Hollands militære efterretningstjeneste MIVD ifølge BBC.

Men nu gik hollænderne i aktion og pågreb de fire mænd i den lejede bil fyldt med udstyr. De blev straks fulgt til Schipol-lufthavnen og udvist fra landet.

To af russerne var it-eksperter, men de to øvrige anses som støtteagenter. De var alle fire udstyret med diplomatpas. I Guardian navngives de som Aleksei Morenets, Evgenii Serebriakov, Oleg Sotnikov og Alexei Minin.

Hollænderne har offentliggjort billeder af alle fire russeres diplomatpas. Her ses Evgenii Serebriakovs. Foto: Hollands forsvarsministerium/AP

Hackerforsøget kom blot en måned efter et stærkt omtalte påståede giftangreb i den engelske by Salisbury, hvor den afhoppede russiske agent Sergej Skripal og hans datter blev livsfarlig bestrålet med radioaktivt materiale.

Britiske myndigheder anklager GRU for at stå bag likvideringsforsøget, som kostede en engelsk kvinde livet, da hun helt uforvarende kom i kontakt med materialet.

På tidspunktet for den russisk aktion i Haag var OPCW i gang med både efterforskning af begivenhederne i Salisbury og brugen af kemiske våben i Syrien, hvor Assad-regimet bakkes massivt op af Rusland, skriver Guardian.

Briterne har hjulpet den hollandske efterretningstjeneste med at optrævle angrebsforsøget i april.

Se også: Afsløring: Putins uskyldige turist er højt dekoreret spetsnaz-oberst

USA efterlyste torsdag disse syv GRU-folk, der jages for blandt andet hacking i internationale organsationer. De fire mænd fra Holland er med. Foto: Ritzau Scanpix

Den britiske ambassadør i Holland, Peter Wilson, siger, at russernes beslaglagte computere afslører deres færden.

Det samme hold var i aktion under en antidoping konference i Lausanne i Schweiz. Den russiske sportsverden er gentagne gange afsløret i systematisk brug af doping.

Computerne afslører også ophold i Malaysia, hvor der efterforskes i nedskydningen af det malaysiske passagerfly MH17. Det skete over krigszonen i Østukraine, da flyet i sommeren 2014 var undervejs fra Amsterdam til Kuala Lumpur.

Ifølge uafhængige efterforskere peger alt på, at et russisk missil var årsag til tragedien, som kostede 298 menneskeliv.

Samtidig med afsløringen i Holland oplyser amerikanske myndigheder, at syv russere sigtes for hacking mod netop antidoping-organisationer.

Fra den fælles hollandsk-britiske pressekonference i Haag, hvor de to lande sammen fremlagde oplysninger om GRU-aktionen. Fra venstre: Onno Eichelsheim fra Hollands militære efterretningstjeneste, forsvarsminister Ank Bijleveld og den britiske ambassadør Peter Wilson. Foto: Bart Maat/Ritzau Scanpix

En af de udvistes mobiltelefoner indeholdt data, som viste, at den havde været i brug tæt ved GRU's hovedkvarter i Moskva.

Samtidig fandt man en taxakvittering hos en af russerne på kørsel fra et sted tæt ved GRU til Moskvas lufthavn.

Trods de tilsyneladende overvældende beviser, der knytter Putins militære efterretningstjeneste til angrebet i Holland, afviser Rusland beskyldningerne, som det har været tilfældet med alle påståede russiske hackerangreb i de seneste år. Herunder den angivelige indblanding i den amerikanske valgkamp, som i øjeblikket undersøges af FBI.

Talspersoner for udenrigsministeriet i Moskva kalder affæren i Holland 'vestlige spion-besættelse' og 'ren fantasi'.

Taxakvitteringen sammen med et kort over Moskva, der viser placeringen af GRU's hovedkvarter. Foto: Hollands forsvarsministerium/AP

I en fælles erklæring siger den britiske premierminister Theresa May og hendes hollandske kollega Mark Rutte:

- Forsøget på at trænge ind i sikrede systemer hos en organisation, der arbejder for at befri verden for kemiske våben, demonstrerer GRU's manglende respekt for de globale værdier og regler, som beskytter os alle.

Forsvarsminister Ank Bijleveld siger, at russiske repræsentanter har været kaldt til Hollands udenrigsministerium for at modtage en skarp protest.

Hun indrømmer overfor journalister, at afsløringen er 'et vidtgående og usædvanligt skridt'. Det sker for at sende 'et meget stærkt signal' til Kreml om, at denne slags adfærd ikke vil blive accepteret.