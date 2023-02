Efter hackerangreb: 'Intet at være bekymret for'

Efter cyberangreb på SAS' hjemmeside og app tirsdag aften forsikrer virksomheden i en pressemeddelelse, at der ikke er grund til bekymring over mulige delinger af kreditkortoplysninger

I en pressemeddelelse skriver flyselskabet SAS, at de stadig undersøger sagen efter cyberangrebet tirsdag aften. Både hjemmeside og app var ramt. Begge dele var nede i et par timer. Det skrev Ekstra Bladet tirsdag aften.

Virksomheden bekræfter, at berørte passagerers kontaktoplysninger, tidligere og kommende flyvninger samt de sidste fire cifre i kreditkortet var synlige. Oplysningerne blev synlige for andre passagerer, der var aktive på appen eller hjemmesiden under det igangværende angreb.

SAS forsikrer kunder, at det udelukkende er de sidste fire cifre i kreditkortnummeret, der var synlige. Derfor er der ingen risiko for, at disse oplysninger kunne være blevet udnyttet. Ej heller pasoplysninger er blevet delt, skriver de.

Virksomheden varsler, at angreb som disse sjældent kommer alene, og at der muligvis kommer lignende angreb i den nærmeste fremtid.

Derudover skriver virksomheden også, at de altid vil samarbejde med CAA (Civil Aviation Agency), politiet og sikkerhedspolitiet, når det drejer sig om sikkerhedsspørgsmål. SAS vil overvåge og evaluere angrebet fra tirsdag aften og forsøge at forebygge, at lignende sker igen.