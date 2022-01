Samfund ... 13. jan. 2022 kl. 10:21 Gem artikel Gemt artikel

Efter han gik missil-amok: Nu reagerer USA

Nordkorea har startet 2022 af med et brag og påstår selv, at de allerede har testaffyret to hypersoniske missiler. Nu svarer Biden-administrationen med deres første sanktioner over våbenprogrammet