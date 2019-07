Efter hedebølge: Nu kommer farligt vejr til storby

Amerikanerne på vestkysten har haft nogle mildest talt varme dage over weekenden.

I storbyer som New York, Philadelphia og Washington nærmede temperaturerne sig blandt andet 40 grader.

Men det voldsomme vejr slutter ikke. Efter weekend kan amerikanerne forvente vejr med både torden, skybrud, oversvømmelser voldsom blæst. Nogle steder vil der sågar være risiko for tornadoer.

Det beretter flere udenlandske vejrtjenester om. Blandt andet AccuWeather.

Normalt mønster med ekstra kraft

Danske DMI kan også se det usædvanligt voldsomme vejr, der skal til at ramme Amerikanerne.

- Det vi ser i USA, er et markant vejrskift. Det går fra at være helt tørt og varmt, til at der kommer der her slemme uvejr, fortæller Frank Nielsen, der er vagtchef hos DMI.

Selve vejrfænomenet er dog ikke så overraskende.

- Der har været en massiv tropeluft nede fra den Mexicanske Golf. Den bliver nu mødt af den kolde luft fra Canada, der skaber det her uvejr. Mønsteret er normalt, men kraften fra selve uvejret er ikke normalt, fortæller vagtchefen.

Uvejret starter ved sydstater som Texas og Louisiana og bevæger sig efterfølgende østpå, hvor det forventes, at uvejret rammer byer som New York på østkysten tirsdag morgen lokal tid.

- Det eksploderer på østkysten tirsdag morgen og vil fortsætte de næste par dage. Det er først torsdag, at uvejret driver ud i Atlanterhavet, fortæller Frank Nielsen, der endvidere anbefaler, at hvis man er på ferie i USA i de kommende dage, skal man holde sig orienteret og være opmærksom.

I kølvandet på hedebølgen

Store dele af USA oplevede i øjeblikket en weekend temperaturer så høje, at det ifølge myndighederne var farligt.

Næsten 150 millioner mennesker var berørt af hedebølgen, og der endte også med at være seks dødsfald - blandt andet den 32-årige tidligere professionelle Amerikanske fodboldspiller Mitch Petrus. Han arbejdede ude foran sin families butik, da han torsdag faldt om og døde af et hedeslag.

Og det er netop de her høje temperaturer, der er årsagen til, vejret er så voldsomt.

- Tropeluften fra den Mexicanske Golf har rigtig meget fugt i sig, og når det bliver kølet ned, så bliver det her uvejr skabt. Det samme sker også for os i Danmark, der er det bare ikke ligeså voldsomt, som det er ovre i USA, fortæller Frank Nielsen.