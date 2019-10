Efter hovedskader og brud: Indfør tvungen cykelhjelm

Flere overlæger anbefaler lovpligtig cykelhjelm og hastighedsregulering for at mindske antallet af skader på el-løbehjul

Efter en sommer med mange ulykker på el-løbehjul foreslår en række overlæger nu at gøre cykelhjelm lovpligtigt eller at indføre regulering af løbehjulenes hastighed. Tiltagene kan hjælpe med at mindske antallet af ulykker på løbehjulene.

Det skriver DR.

Slår hovedet

På akutmodtagelsen på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital er der i perioden juli til og med september blevet registreret 50 personer, som er kommet til skade på el-løbehjul. Blandt dem har 40 procent fået en hovedskade.

- De er faldet og har enten fået en bule eller en flænge i hovedet. En stor del af de 40 procent har vist tegn på hjernerystelse, altså at de har været kortvarige bevidstløse, har haft hovedpine eller været svimle bagefter, siger Søren W. Rasmussen, ledende overlæge på akutmodtagelsen på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, til DR.

Anbefaler cykelhjelm

Odenses Universitetshospital har registreret 28 personer, der er kommet til skade i forbindelse med løbehjulene. Heraf er tre af dem blevet påkørt.

Niels Dieter Röck, overlæge i Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital, anbefaler, at man gør det lovpligtigt at bruge cykelhjelm.

- Med de hastigheder, som løbehjulene har, så minder de altså mere om knallerter, end de minder om cykler. Og på en knallert skal man jo have hjelm på, siger Niels Dieter Röck til DR og foreslår, at man for eksempel automatisk lejer en cykelhjelm, når man lejer et el-løbehjul.

Overlæge Søren W. Rasmussen er enig i, at cykelhjelm er en god idé. Han henviser til, at man derudover kunne øge sikkerheden ved at indstille løbehjulene, så de kører langsommere på særligt udvalgte strækninger.

Fra 1. juli er man i landspatientsregistreret begyndt at registrere alle, der kommer til skade i forbindelse el-løbehjul. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvor mange ulykker der har været i hele landet.

Forud for at den nuværende forsøgsordning med el-løbehjul skal evalueres i begyndelsen af 2020, skal transportminister Benny Engelbrecht (S) mandag mødes med en række kommuner for at høre deres erfaringer med løbehjulene.