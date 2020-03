Efter institutionsnedlukning: Emma vil passe børn

Flere unge skriver lige nu, at de gerne vil stå for at passe børn, når forældrene er nødt til at tage på arbejde

Onsdag fortalte Statsministeren, at offentlige institutioner lukker ned som følge af den voldsomme smitte med coronavirus.

Det betyder, at mange forældre nu står i en situation, hvor deres børn ikke har et sted at være fra fredag.

Nu tilbyder unge mennesker på Facebook, at de gerne vil passe børn.

En af dem er Emma N. Nielsen, der har skrevet ud, at hun tilbyder pasning til forældre, der 'besidder vigtige job i det offentlige eller ikke kan få fri fra det private'.

I opslaget skriver hun:

'Hvis I hverken har familie eller venner, tilbyder jeg pasning i København eller Kalundborg. Skriv en privatbesked, enlige forældre prioriteres først, og jeg kan passe børn i alle aldre. Jeg har ingen symptomer eller feber, og har passet børn hele mit liv'.

Idéen med opslaget kommer fra hendes veninde, der også har tilbudt det samme.

Lige nu deles opslaget flittigt af folk, der giver Emma ret i, at det er en super god idé.

Til Ekstra Bladet fortæller Emma, der er musiker og aktivist, hvorfor hun har valgt at lave opslaget:

'Jamen altså jeg delte det fordi, vi i forvejen har en underbetalt offentlig sektor (her tænker jeg ISÆR sygeplejersker, SOSU) og så er der alle de private, der ligesom skal få det hele til at køre rundt - det er det mindste man kan gøre, når man, som mig, f.eks. er arbejdsløs og formentlig ikke får et job før de næste to uger er overstået. Vi bliver nødt til at stå sammen som samfund og være solidariske med hinanden, og ikke hamstre til sig og gå i panik', fortæller hun.

Mette Frederiksen til forældre: - Hold jeres børn hjemme

Alle fritidstilbud lukker ned fra på fredag, og alle private institutioner, frivillige foreninger og trossamfund opfordres kraftigt til at gøre det samme, lød det fra statsministeren på et pressemøde onsdag.

Skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner lukker ned og offentligt ansatte sendes hjem i to uger.

Følg også med i Ekstra Bladets live-dækning.