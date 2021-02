Efter intens kamp: Facebook lover at give milliarder til medier

En længere slåskamp mellem det sociale medie Facebook og den australske regering førte i sidste uge til, at Facebook fra den ene dag til den anden udelukkede alle australske nyhedsmedier fra platformen.

Årsagen var et lovforslag fra den australske regering om, at Facebook skal betale nyhedsmedier for de nyheder, der bliver delt på platformen.

Her besluttede Facebook så at svare igen med helt at forhindre australske medier i at dele indhold på platformen, men striden er i denne uge endt med, at Facebook efter en forhandling med den australske regering har åbnet for de australske medier igen.

Aftale på plads

Den bratte nedlukning har efterfølgende skabt større debat verden over, blandt andet også i Danmark, hvor flere har stillet spørgsmål ved det sociale medies magt og økonomiske muskler.

'Har selv valgt det'

I et blogindlæg, der er udgivet onsdag, forsøger Facebooks vicedirektør, Nick Clegg, imidlertid at forklare sagen fra Facebooks side.

Her hævder han, at Facebook ikke har noget at vinde ved at nyhedsmedierne lægger ting på Facebook, idet kun et ud af 25 opslag, som brugerne støder på, indeholder et link til et nyhedsmedie. Desuden har medierne selv valgt at lægge indhold på Facebook, som omvendt genererer trafik til nyhedsmedierne, lyder argumentet fra Nick Clegg.

Giver plads til falske nyheder

Facebook følte derfor, at de havde to valgmuligheder; enten at betale et uvist beløb for at have de australske nyheder på platformen, eller at udelukke alle de australske medier.

Men i stedet har de nu valgt en alternativ tilgang, skriver Nick Clegg.

'Facebook er mere end villig til at starte samarbejder med nyhedsmedierne,' skriver han.

Facebooks Nick Clegg mener tilsyneladende, at Facebook også bare vil hjælpe nyhedsmedierne. Foto: Lino Mirgeler/picture-alliance/dpa/AP/Ritzau Scanpix

Har investeret - og vil investere mere

Ifølge Nick Clegg har Facebook siden 2018 investeret mere end 600 millioner dollars, svarende til godt 3,6 milliarder kroner, i nyhedsmedier, og man har planer om at investere mindst én milliard dollars, eller godt seks milliarder kroner, i medierne i de kommende tre år. Til sammenligning omsatte Facebook for i alt 86 milliarder kroner i 2020 alene.

Facebooks planlagte investering skal blandt andet ske ved at oprette et nyt univers i Facebook kaldet 'Facebook News', hvor man kan finde personaliseret indhold med overskrifter og nyheder, lyder det i blogindlægget.

'Der er legitime bekymringer omkring tech-firmaernes størrelse og magt, som der skal kigges på, ligesom der er seriøse problemstillinger vedrørende den forstyrrelse, internettet har betydet for nyhedsindustrien. Det skal løses på en måde, der holder tech-firmaer ansvarlige og gør, at journalistik fortsat er bæredygtigt,' lyder det fra Nick Clegg.

Blandt andre den danske kulturminister, Joy Mogensen (S), har luftet, at der i Danmark skal ses på Facebooks indflydelse, og at man eventuelt skal finde inspiration i Australien.

Joy Mogensen angriber Facebook

Efter kulturminister-kritik: Facebook svarer igen