Efter interview i dansk medie: Nu ruller stor MeToo-sag

Et særligt interview i Dagbladet Information har fået en større MeToo-sag til at rulle i Norge.

Først fik interviewet i det danske medie opmærksomheden omkring romanen 'Diamantaftener' af den norske forfatter Hilde Rød-Larsen til at eksplodere. Nu har de norske tilsynsmyndigheder så åbnet en sag mod en norsk psykiater.

Det skriver VG på baggrund af informationer fra statsforvalteren i Oslo og Viken, der også har modtaget andre henvendelser om den samme psykiater.

- Jeg har brugt mange år på at skamme mig over det, der skete på psykiaterens sofa. Og ikke mindst tage ansvar for det. Men jo ældre jeg er blevet, jo mere forstår jeg, at han som læge udnyttede min sygdom til at komme tæt på mig og have sex, siger forfatteren i dag til VG.

Afslørede hemmelighed

Sagen er kompliceret. For da romanen 'Diamantaftener' i august udkom i Norge, talte ingen om MeToo.

Men i interviewet med Information afslørede Hilde Rød-Larsen, at romanens handling ifølge hende var hentet fra hendes eget liv.

I slutningen af 1990'erne, da forfatteren selv var i begyndelsen af tyverne, mødte hun i familiesammenhæng en psykiater, der var noget ældre end hende selv. Han så hurtigt, at hun var meget tynd og ikke så rask ud, lyder forklaringen fra hende.

Psykiateren gav hende en tekst, han havde udformet, der ramte plet på hendes egen spiseforstyrrelse. Hun følte sig gennemskuet og set, forklarede hun til Information.

I virkelighedens situation inviterede psykiateren hende på besøg i sit behandlingsrum, og over et år indledte de to ifølge forfatteren en seksuel relation.

Sås flere gange

I løbet af knap et år sås de to fem gange i psykiaterens behandlingsrum. Hun har anført det hele i en dagbog, som hun i dag bruger til at holde rede i forløbet. Hvert besøg indeholdt samtale, vin og et kort samleje på terapidivanen, forklarede hun i Information.

Hun stoppede med at se ham, og da hun senere kontaktede ham for at få hjælp til at finde en anden psykiater, svarede han hende aldrig ifølge hendes beretning.

Sidst de sås var i 2014 på hendes initiativ, hvor de igen havde sex.

- Det handlede om, at jeg havde følt mig så ydmyget af ham. Jeg var så syg, da jeg sidst så ham, så ynkelig. Han havde ikke svaret på min mail, da jeg bad om hjælp. Nu ville jeg vise ham, at jeg havde styr på mig selv og mit liv, siger Hilde Rød-Larsen i dag til VG.

'Gråzone'

Myndighederne skal nu undersøge, om psykiateren misbrugte sin sundhedsfaglige position, selvom hun ikke officielt var hans patient. Psykiateren selv mener ikke, at der var tale et behandlingsforhold.

- Han genkender ikke sig selv i den fremstilling, forfatteren giver i dansk og norsk presse. Der opstod aldrig noget formelt eller reelt behandlingsforhold mellem dem, hverken første gang de mødtes i en social sammenhæng, eller på noget tidspunkt senere, siger Halvard Helle, psykiaterens advokat, til VG.

Reglerne på området er en 'gråzone', vurderer en ekspert til VG, fordi sagerne kan være foregået i psykiaterens fritid. Det afhænger af, hvor meget han er gået ind i sin lægerolle.

For Hilde Rød-Larsen bunder deres forhold netop i hans faglighed, efter han så, at hun var syg og gav hende den tekst, han som læge havde skrevet om emnet.

- Den oplevelse har præget resten af ​​mit liv. At jeg troede, han så mig, og at jeg kæmpede så hårdt og så alene. Da det krævede sex for at bevare hans opmærksomhed, tilbød jeg det, siger hun til VG.