Efter 'jødepas'-sammenligning: - Meget uheldigt

To undervisere på CBS vender ikke tilbage til universitetet, så længe der er krav om coronapas. CBS vil ikke udtale sig om den konkrete sag

'Nürnberg 2.0', 'falsk cirkus' og 'flere beretninger om vaccinerelaterede dødsfald'.

Det var nogle af ordene i en mail fra to lektorer på CBS (Copenhagen Business School), der blev sendt til over 100 studerende torsdag 20. januar.

I mailen gjorde de det klart, at de ikke vil vende tilbage og varetage undervisningen i makroøkonomi, så længe der er krav om coronapas på CBS.

De to undervisere, Rasmus Hougaard og Ole Bjerg, underviser begge i makroøkonomi og er ikke kun kritiske over for coronapasset.

Vaccinerne omtales i mailen som 'genterapiindsprøjtninger', der er skyld i flere 'vaccinerelaterede dødsfald.' Mundbind er et 'dehumaniserende symbol på underkastelse'. De to lektorer vil heller ikke lade sig teste, fordi de 'føler det som et overgreb mod vores kropslige suverænitet.'

Flere gange i den to sider lange mail sammenligner de den nuværende coronasituation med begivenheder under Anden Verdenskrig.

Meget uheldigt

Hos de studerende er der ikke megen opbakning til de to lektorers sammenligninger.

- Vi synes, det er nogle meget uheldige sammenligninger, de laver i deres besked til de studerende, siger Mikkel August Wallind, der er formand for CBS Students, studenterrådet på CBS.

Formanden er dog først og fremmest ærgerlig over, at det kan komme til at påvirke undervisningen.

De studerende, der muligvis snart står og mangler en lektor, går på 2. semester på Erhvervsøkonomi og Filosofi. Polfoto

- De har sat os (de studerende, red.) i en dårlig situation. Hvis det ikke hurtigt bliver løst, så har vi nogle studerende, som potentielt kan stå uden undervisere, siger Mikkel Wallind.

Han håber, at CBS og lektorerne får løst situationen hurtigt og hensigtsmæssigt for alle de involverede.

Vil ikke forholde sig til den konkrete sag, men ...

Ekstra Bladet har siden fredag forsøgt at få svar fra både CBS og de to lektorer på, om de stadig er velkomne på universitetet, nu hvor de nægter at følge universitetets regelsæt.

HR-chef på CBS Anders Lausen oplyser, at de følger myndighedernes retningslinjer i håndteringen af corona. CBS kan som arbejdsgiver ikke udtale sig om enketsager og vil ikke oplyse, om det får ansættelsesretslige konsekvenser for de to undervisere på nuværende tidspunkt.

'Helt generelt er det naturligvis sådan, at det kan få ansættelsesretslige konsekvenser, hvis man ikke overholder disse retningslinjer eller i øvrigt ikke overholder sine kontraktslige forpligtelser,' skriver Anders Lauesen.

Undervisningen er sat til at starte om en uge, 31. januar.