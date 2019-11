Efter kæmpe brøler i Skat: Mangler 4539 kroner

Selv om det efterhånden er flere dage siden, at Skattestyrelsen ved en fejl ændrede i 115.000 danskeres årsopgørelser og krævede tusindvis af kroner tilbage fra dem, fortsætter miseren.

Flere fortæller til Ekstra Bladet, at de skyndte sig at betale, så snart de så mailen fra Skattestyrelsen, men at de nu ikke kan få deres penge tilbage.

En af dem er 25-årige Gianina Turceac.

25-årige Gianina Turceac skyndte sig at betale, da hun fik opkrævningen fra Skattestyrelsen. Det skulle hun ikke have gjort. Privatfoto.

Ifølge Skattestyrelsen er det enlige forsørgere, der ved en fejl har fået at vide, at de ikke har fået et fradrag, som de dog er berettiget til.

- Selv om jeg undrede mig over mailen, så skyndte jeg mig at betale pengene. Hvis Skat siger det, så bør man jo kunne stole på, at det er rigtigt, fortæller Gianina Turceac, der har overført 4539 kroner.

Først efter at have læst Ekstra Bladets artikler blev hun opmærksom på, at der var tale om en fejl fra Skattestyrelsens side.

- Jeg har ringet til Skat to gange for at høre, hvornår jeg kan få mine penge tilbage. Det kan de ikke fortælle mig. En sagde, at jeg kunne få dem i rater frem til februar, og en anden sagde bare, at de ikke kunne betale dem tilbage nu, men at jeg får dem 'på et tidspunkt'.

- Det er mine penge, ikke deres, så det er jeg selvfølgelig meget utilfreds med. Det kan godt være, at knap 5000 kroner ikke er meget for dem, men det er det for mig, siger Gianina Turceac.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Skattestyrelsen for at høre, hvornår danskere, der har overført penge efter Skat-miseren, kan forvente at få dem tilbage.

Det er dog ikke lige til at svare på.

- Vi arbejder på at finde ud af, hvornår det kan ske. Vi håber på, at det meste er tilbagebetalt indenfor en uge, men kan ikke garantere det, siger Rikke Madsen, der er presseansvarlig i Skattestyrelsen.

Kan det være rigtigt, at danskere, der tog jeres mail for gode varer, skal have deres penge betalt tilbage i rater. Og at de måske først får dem i det nye år?

- Nej, det kan jeg afvise. Vi betaler aldrig i rater. Pengene kommer altid på én gang og direkte ind på NEM-kontoen, lyder det fra Rikke Madsen, der ikke ønsker at kommentere den konkrete sag.

Skattestyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor mange danskere, der nåede at indbetale de 'skyldte' penge, eller hvor mange penge det drejer sig om i alt.

