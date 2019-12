Efter kæmpe brøler: Vil indføre ticifret kode

Telia i Danmark erkender nu, at de er nødt til at opruste sikkerheden, efter det kom frem, at kunderne har haft risiko for at få aflyttet deres telefonsvarer

Det danske teleselskab Telia er havnet i en uheldig sag, hvor kunderne kan have fået aflyttet deres samtaler via deres telefonsvarer. Nu vil Telia Danmark dog forsøge at øge kundernes sikkerhed som en direkte konsekvens af de aflyttede samtaler.

Det fremgår onsdag af en undersøgelse lavet af netmediet Version2, der afslører, at Telias 1,3 millioner kunder i Danmark gennem en længere periode har haft risiko for at få deres samtaler aflyttet.

Hos Telia Danmark lægger man sig fladt ned og erkender, at der har været et problem. Derfor har teleselskabet nu forsøgt at lukke ned for, hvad de selv betegner som et snedigt hacker-angreb.

- Vi er blevet gjort opmærksomme på metoden, hvor det åbenbart har kunnet lade sig gøre at aflytte folks samtaler. Vi blev gjort opmærksom på sårbarheden i fredags. Det viser sig ganske rigtigt, at det under nogle bestemte omstændigheder har været muligt at aflytte telefonsvarere tilknyttet til Telias numre i Danmark, siger pressechef hos Telia Mads Houe til Ekstra Bladet.

- Den mulighed har vi fået lukket ned for senere, da vi har fået identificeret problemet osv. Der foregår selvfølgelig en masse analysearbejde lige nu for at undersøge, om der kan være andre sårbarheder, og vi er også i dialog med både Erhvervsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed.

Vil øge sikkerheden

Fremover lover Telia at arbejde på at øge sikkerheden for kunderne.

- Vi ved jo, at den her hacking-metode har været en kriminalitet eller svindelform, der har været kendt i 13 år. Det er en kriminalitet, der udvikler sig hele tiden, og derfor vil vi fremover også lukke ned for de sårbarheder, der skulle være.

- Vi har allerede haft det oppe at vende, om vi skulle lave en ticifret kode eller lignende, når du skal aflytte din telefonsvarer, men vi har vurderet, at det ikke vil være en kundevenlig løsning.

- Men hvis det er det, der kan sikre sikkerheden? Er det så ikke en god idé?

- Jo, og det indgår selvfølgelig også nu i vores overvejelser, efter vi blev gjort opmærksomme på problemet i fredags, og som vi senere fik lukket ned for. Så jo, det kan godt blive konsekvensen af det hele, lyder det fra Telias pressechef.

Telia har endnu ikke tal på, hvor mange af deres kunder der i sidste ende har været ramt af de aflyttede samtaler på telefonsvareren. Det danske teleselskab fortæller dog, at de arbejder på at finde ud af, hvor mange det drejer sig om.

