Efter kæmpe jod-indkøb: Handler ikke om Ukraine

Ifølge Sundhedsstyrelsen har indkøbet af jodtabletter intet med krigen i Ukraine at gøre, men derimod handler det om at være godt forberedt på noget 'meget usandsynligt'

Mandag fortalte Sundhedsstyrelsen, at de vil indkøbe to millioner jodtabletter i tilfælde af et radioaktivt uheld i Danmarks nærområde.



Men ifølge Kresten Breddam, chefkonsulent for strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen, skyldes det store jod-indkøb ikke Ruslands aggressivitet i Ukraine.

- Man kan sige, at krigen ikke spiller en rolle. Det er på mange måder et resultat af opfølgningen på covid-19, som har vist, at det er vigtigt at være godt forberedt. Det har været en grund til at gennemtænke alle scenarier igen.

- Vi er på den anden side af covid-19, og nu er styrelserne begyndt at gå gennem deres beredskaber hver især. Vi kiggede i forvejen på, hvilke scenarier vi ser ind i. Og så opstår situationen i Ukraine, hvor folk begynder at spørge til jod. så det er lidt et sammenfald af de to historiske hændelser, siger han til Ekstra Bladet.

'Meget usandsynligt'

Kresten Breddam fortæller, at den radioaktive trussel skal være tæt på, før jodtabletterne kan have en effekt, men at Sundhedsstyrelsen har købt tabletterne for at være på den sikre side.

- Normalt siger vi, at hvis vi er længere væk end 100 km fra et radioaktivt udslip, så er jod ikke relevant.

- Det gælder i 99,9 % af alle tilfælde. Men der kan godt opstå en situation, hvor et langvarigt udslip og meget ensartet vejr kan betyde, at jod kan være relevant lidt længere væk end 100 km.

- Så vi er der, hvor vi ønsker at være lidt bedre forberedte, ikke bare på det usandsynlige, men også på det meget usandsynlige. Og det holder vi fast i, at det er meget usandsynligt.

Spurgt til timingen af indkøbet netop nu siger Breddam, at der lige nu ikke er øget risiko for radioaktivt udslip, som kan påvirke Danmark. Faktisk falder chancen i det sydlige Danmark, da Tyskland er begyndt at lukke flere atomkraftværker.

- Vi ser ikke ind i en øget risiko, det gør vi ikke. Faktisk bliver der længere til de nærmeste atomkraftværker mod syd. Så der er kun de svenske, og det er faktisk dem, nogle modelleringer er lavet på.

Ekstra Bladet har tidligere været på gaden og spørge danskerne til jodtabletter

Fordelt rundt i landet

Dertil fortæller Kresten Breddam, at jodtabletterne vil blive placeret nogle centrale steder i landet.

- Så skal der arbejdes med en fornuftig distributionsmodel, så de kan fordeles, hvis uheldet er ude.

- Der går noget tid, fra reaktorerne kommer ud af kontrol, til der eventuelt sker en ulykke, og der spredes radioaktive stoffer. Derfor er det vigtigt, at der kan reageres. Pointen er, at der vil være tid til at fordele jodtabletterne.

Da krigen brød ud i Ukraine, blev jodtabletterne revet af hylderne. Her fortalte Kresten Breddam også, at der ikke var nogen grund til at indtage jod som følge af krigen i Ukraine.

Han fortalte også, at han forstod bekymringen hos jod-indkøberne, men at 'angst også er sundhedsskadeligt'.

Så når Sundhedsstyrelsen melder jod-indkøbet ud, er de så med til at skabe frygt?

- Nej, det mener vi ikke, det er en tryghedsskabende foranstaltning. Det handler om at være en lille smule mere forberedt på noget meget usandsynligt, siger han.