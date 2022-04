Efter kaos: Flytter Paludan-demonstration

Rasmus Paludan får nu forbud fra politiet mod at demonstrere i Landskrona lørdag. Det sker i kølvandet på fredagens optøjer i Örebro

Rasmus Paludan er igen årsag til uro - denne gang i Sverige.

Her har han de seneste dage afholdt demonstrationer, og det ført store skader med sig.

Blandt andet er ni politibetjente kommet til skade og fire politibiler er sat i brand. En person har også fået en sten i hovedet.

Det har nu fået svensk politi til at rykke lørdagens begivenhed, der skulle have foregået på en parkeringsplads i Landskrona. Ifølge flere svenske medier, herunder Expressen, skal demonstrationen i stedet afholdes ved Skånegården i Malmø mellem klokken 17 og 20. Rasmus Paludan selv har også skrevet et opslag på Facebook, hvor han bekræfter den nye placering.

Efter de praktiske informationer om tid og sted, skriver han: 'Tid til at brænde mange koraner. Vi tager nok også svineblod med. Som vi hælder over koranen'.

Samlet bedømmelse

Ifølge svensk politi er det en samlet bedømmelse, der ligger til grund for, at demonstrationen rykkes.

Stram Kurs-partilederen skaber kaos i Sverige. Foto: Pavel Koubek/Ritzau Scanpix

- Det er en samlet bedømmelse efter de seneste dages hændelser, siger Patric Fors, pressetalsmand ved svensk politi, til Sveriges Radio.

Politiet ønskede tidligere lørdag ikke at oplyse, hvor demonstrationen skulle flyttes til, og hvornår den skulle afholdes.

- Det sker måske ikke i Landskrona, sagde Patric Fors til Expressen.

Selvom demonstrationen er blevet rykket, er der ifølge Expressen lørdag eftermiddag voldsomme scener i Landskrona, hvor maskerede personer kaster med sten og brænder dæk.

Tordner mod Paludan

Rasmus Paludans demonstrationer har vakt store følelser i Sverige, og kaoset har blandt andet fået Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, til at reagere.

Rasmus Paludan under en af sine koranafbrændinger. Billedet er fra Slagelse i 2020. Foto: Per Rasmussen

- Jeg fordømmer på det kraftigste den vold, der lige nu rettes mod politiet og civile i Örebro.

- I går og i nat så vi lignende scener i Linköping og Norrköping. Flere betjente er kommet til skade, mens de arbejdede for at forsvare demokratiske rettigheder.

- Det er præcis den type voldsomme reaktioner, han gerne vil have. Selve formålet er at opildne folk mod hinanden, siger Magdalena Andersson om Rasmus Paludan.

