Efter kaotisk ministerbesøg: Rektor undskylder

Ørestad Gymnasium undskylder nu over for undervisningsministeren, efter hun torsdag måtte afbryde sit besøg efter 30 minutter

Rektor Jonas Lindelof undskylder nu, efter undervisningsminister Merete Riisager torsdag måtte afbryde et besøg på Ørestad Gymnasium på grund af buhråb og voldsom opførsel fra eleverne.

Se også: Afbrød gymnasiebesøg: - Elever kastede mønter og råbte 'luder'

- Vi har skrevet til ministeren og undskyldt på skolens vegne, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi er meget kede af, at ministeren valgte at gå, og vi håber, at vi får mulighed for at se hende igen herude.

Ekstra Bladet har talt med Merete Riisagers særlige rådgiver, Søren Poul Nielsen. Han fortæller, at der i slutningen af besøget blandt andet blev råbt 'luder' efter undervisningsministeren og kastet med mønter.

- Hvis det er korrekt, er det selvfølgelig helt forkert, pinligt og uanstændigt. Det tager vi meget afstand fra, siger Jonas Lindelof.

- Ministerens rådgiver fortæller os også, at der ikke er nogen fra skolen, som griber ind over for eleverne. Hvordan kan det være?

- Det er ikke korrekt. Selvfølgelig griber vi ind, men vi kunne slet ikke genkende vores elever i den her situation. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at det her var noget, eleverne kunne finde på at gøre, fortæller Jonas Lindelof.

- Vi forsøgte at få dem til at gå tilbage til undervisningen, men det havde ikke nogen effekt.

- Hvad gør I for at sikre, at en minister trygt kan komme på besøg hos jer i fremtiden?

- Jeg har været rundt hele formiddagen og snakke med elever og klasser om, hvordan man taler sammen i et demokrati. Det tragikomiske er jo, at det lige nøjagtigt var det, som vi skulle have snakket med ministeren om.