Efter katastrofale oversvømmelser: Vi skal tage ved lære

De voldsomme og katastrofale oversvømmelser, der lige nu særligt hærger i dele af Tyskland, har sat gang i Danske Beredskaber.

Selvom det danske landskab nok vil forhindre, at tilsvarende katastrofer vil ske i Danmark, så kan der sagtens ske klimakatastrofer, hvor beredskabet kan blive afgørende.

Det skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse, der håber, at der kan findes midler, at man kan være bedst muligt forberedt i Danmark.

- Klimahændelser forudsiges af eksperterne at blive værre, hyppigere og kraftigere, så vi i beredskabet kan ikke bare regne med, at gårsdagens indsatstaktik og materiel rækker ind i fremtiden, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber i meddelelsen.

Her fortæller han også, at man allerede nu har taget fat i de tyske myndigheder for at analysere på de voldsomme hændelser.

- Uanset vil det være uforsigtigt af os ikke at tage ved lære, og derfor bruger vi vores samarbejde på fælleseuropæisk niveau til at indhente viden om, hvad der er kan uddrages af de tyske erfaringer, siger han.

Over hundrede døde

Dødstallet fra de seneste dages voldsomme oversvømmelser i Tyskland er søndag steget til 156, mens mindst 27 personer har mistet livet i nabolandet Belgien.

I den tyske delstat Rheinland-Pfalz meldes der søndag morgen om 110 dræbte og 670 personer fra delstaten er kommet til skade.

Flere personer meldes stadig savnet i, hvad der af tyske myndigheder kaldes, det værste regnskyl i mands minde.