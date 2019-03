Efter kedelig rekord: Sol og varme på vej

De første regnfulde uger af marts har gjort måneden til den vådeste i 41 år. Hele 102,7 millimeter regn faldt i de første 18 dage.

Men nu ser det ud til at være slut.

Starten af næste uge vil byde på ustadigt vejr, men i anden halvdel af ugen venter der ifølge meteorolog hos DMI Steen Hermansen solskin og lunt forårsvejr.

- Senere på ugen bliver det lunere. Vi skal nok få temperaturer, der kan arbejde sig op i nærheden af 8 til 12 grader, som vi ser det lige nu, fortæller Steen Hermansen.

Stigende vandtemperaturer

Det er ikke kun i luften, at temperaturerne vil stige i de kommende uger. Er man til et friskt forårsdyp i havet, kan man nemlig glæde sig over, at vandtemperaturerne også vil være stigende.

- Nu slap vi jo for den her kuldeperiode, vi havde sidste år. Det kunne jo godt have forekommet, at vi havde haft en bidende kold østenvind, men fordi vi ikke har haft det, er vi oppe omkring fem-seks grader, lyder det fra Steen Hermansen.

-Så hvis man føler sig fristet, og solen er fremme en dag, er det muligt at gå ned og dyppe tæerne lidt her i næste uge, fortsætter han.

Nattefrost i forårshaven

Forår betyder for mange også havetid. Kribler det i de grønne fingre, bør man dog være opmærksom på, at nattefrosten fortsat kan være et hårdt bekendtskab for sarte planter.

- Hvis man planlægger at sætte blomster eller andre frostfølsomme vækster ud i sin have, så er der altså risiko for, at vi kan hente nattefrost faktisk helt frem til midten af april måned, fortæller Steen Hermansen.