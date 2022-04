Efter Kinder-bommert: Nu er de væk

Efter Ekstra Bladets fund af Kinder-chokolade, der burde have været væk fra hylderne, har supermarkeder fået besked på at foretage endnu en gennemgang

Mandag kunne Ekstra Bladet afsløre, at det stadig var muligt at finde Kinder-chokolade på butikshylderne, som udgør en salmonella-risiko.

Efter en runde i flere forskellige supermarkedskæder fandt avisen frem til tre Netto-forretninger - to i København og en i Allerød - hvor det stadig var muligt at købe Kinder-æg, der var trukket tilbage af Fødevarestyrelsen allerede i sidste uge.

Billeder fra stederne blev sendt ind til Salling Group, som ejer Netto, der ville handle på oplysningerne med det samme.

- Vi har netop rakt ud til samtlige Netto-butikker i Danmark, der lige nu gennemgår hylderne en ekstra gang, sagde Emmelie Christensen, kommunikationsmedarbejder i Salling Group, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Ny meddelelse til butikkerne

I forlængelse af Ekstra Bladets henvendelse oplyser Salling Group, at de har sendt besked ud til samtlige Netto-forretninger landet over.

Fra kommunikationsafdelingen lyder det, at der er en 'klar overbevisning' om, at systemet for tilbagetrækningen fungerer.

For at sikre sig, at Netto-forretningerne faktisk gennemgår deres varer for Kinder-produkter, der ikke bør være der, skal butikkerne melde tilbage, når de har fuldført opgaven.

Ekstra Bladet har spurgt ind til, hvor mange butikker, der har meldt tilbage, men Salling Group har endnu ikke svaret på dette specifikke spørgsmål.

Fjernet fra hylderne

Ekstra Bladet har tirsdag morgen tjekket op på de to Netto-butikker i København, hvor avisen fandt 'forbudte' Kinder-overraskelser.

Her er Kinder-chokoladen væk.

En butik har endda valgt at fjerne Kinder-æg, som ikke var omfattet af tilbagetrækningen.