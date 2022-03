Efter klager: SAS vil udbetale tilgodebeviser

Hvis du har fået aflyst en flyafgang hos SAS, og flyselskabet har givet dig et tilgodebevis, så er det nu muligt at få dine penge igen.

Det sker efter, at Forbrugerombudsmanden har blandet sig efter at have modtaget 'flere klager' fra SAS-kunder, som ikke har set sig tilfredse med et tilgodebevis.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden.

Var bekendt med reglerne

Ifølge Forbrugerombudsmanden er SAS' tilgodebeviser omfattet af regler i betalingsloven, hvorefter forbrugerne kan kræve værdien på såkaldte 'ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester' udbetalt.

SAS har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at selskabet er bekendt med reglerne og har samtidig anerkendt over for ombudsmanden, at de klagende har krav på at få værdien af deres vouchers udbetalt.

Klagerne har nu modtaget deres penge fra SAS, fremgår det.

Ifølge Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, kan virksomheder som ikke overholder indløsningspligten straffes med bøde.

'Virksomhederne skal være opmærksomme på, at de efter loven har pligt til at indløse værdien af deres vouchere, gavekort og andre elektroniske tilgodebeviser, når forbrugerne kræver det'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra SAS, men det har i skrivende stund ikke været muligt.