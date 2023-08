Efter klagestorm: Elon Musks enorme X-skilt pillet ned

Levetiden blev kort for et lysskilt, som fredag blev installeret på toppen af det sociale medie X' hovedkvarter i den amerikanske storby San Francisco.

Det enorme skilt, der forestillede et X, udløste en lang række klager fra naboer, som følte sig generet af dets kraftige og pulserende lys.

Skiltet blev opsat, efter at det sociale medie Twitter havde skiftet navn til X. Mandag blev det pillet ned, oplyser myndighederne i San Francisco.

- Denne morgen kunne bygningsinspektører konstatere, at installationen var ved at blive afmonteret, lød det mandag fra en talsperson for San Franciscos afdeling for bygningsinspektion.

- Ejeren af ejendommen vil blive opkrævet en afgift for at have opført den lysende installation uden tilladelse.

Bag Twitters navneskift og det omstridte skilt står rigmanden og Twitter-ejeren Elon Musk.

Ifølge X skete afmonteringen af skiltet frivilligt.

Flere brugere af det sociale medie reagerede i løbet af weekenden på skiltet.

- Forestil dig at have dette fandens X-skilt lige over for dit soveværelse, skrev brugeren @itsmefrenchy123.

En anden, brugeren @DollyMarlowe, skrev på X, at hun var chokeret over det manglende hensyn.

- Jeg er bare helt chokeret over den umiskendelige mangel på hensyn over for nogen som helst nogensinde, skrev hun.

X' hovedkvarter ligger midt i San Francisco.

Efter at flere klagede over skiltet, iværksatte den lokale byggestyrelse en undersøgelse af, om skiltet var opsat lovligt. Men i løbet af weekenden blev inspektører to gange nægtet adgang til bygningen.

Elon Musk købte sidste år Twitter og har siden indført en lang række ændringer for mediet. Senest har Musk altså gjort op med Twitters navn og relanceret det som det sociale medie X.