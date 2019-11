Efter klagestorm: Populær burgerbar giver op

Har du oplevet noget lignende? Kontakt journalisten bag historien her

'Der er en ny billig burgerkonge i København.'

Sådan lød den begejstrede overskrift i en anmeldelse i Politiken af burgerbaren Burger Shack, der tidligere på året åbnede på Tapperitorvet ved Carlsberg Byen i København.

Politiken kvitterede med seks begejstrede hjerter.

Begejstringen er dog til at overse hos naboerne til den populære burgerbar.

Forpester luften

Burgerbaren forpester ifølge naboerne luften i lokalområdet i en sådan grad, at naboerne end ikke kan undgå grillosen, når de befinder sig indendørs i deres lejligheder.

- Vi er tvunget til at holde døre og vinduer lukkede for at holde grillosen ude, siger Charlotte Martha Fischer, der bor skråt over for Burger Shack.

- I foråret fik vi endeligt sat altaner på vores lejligheder, men på grund af den voldsomme lugt har vi ikke kunnet bruge dem hele sommeren.

Sammen med flere naboer har Charlotte og hendes mand klaget til Københavns Kommune over den forpestede luft.

Burgerbar giver op

Ifølge direktør i Burger Shack Christoffer Kjærholm har man de forgangne måneder kæmpet en forgæves kamp for at reducere lugtgenerne i området.

- Vi har brugt mellem 600.000 og 700.000 kroner på at forsøge at begrænse lugtgenerne, men vi har simpelthen måttet konstatere, at det ikke kan lade sig gøre, siger direktøren.

De seneste måneder har restauranten forgæves forsøgt at ændre udsugningssystemet. Man har blandt andet forsøgt med nye filtre og at ændre retningen på udsugningen. Lige lidt har det dog hjulpet, og man er nu nået til en erkendelse af, at man bliver nødt til at smide håndklædet i ringen.

- Restauranten ligger meget lavt i en vindlomme. Vi har ikke kunnet løse problemet, og derfor har vi nu besluttet at flytte, siger direktør Christoffer Kjærholm.

2500 over disken på få dage

Dermed går der ikke længe, før den populære restaurant, der i åbningsweekenden langede mere end 2500 burgere over disken, lukker ned.

- Vi flytter over på den anden side af gaden til en anden adresse i Carlsberg Byen. Her kan vi sende udsugningen langt op over bygningerne. Vi har en klar forventning om, at det fjerner generne, siger Christoffer Kjærholm.

Det er forhåbningen, at flytningen kan ske i løbet af januar.

Burger Shack har i forvejen ti restauranter i Jylland og to på Fyn. Kæden planlægger at udvide flere steder i landet i løbet af 2020.