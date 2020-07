Efter koldeste juli i 22 år: Sådan bliver august

Efter et tilbageblik på den koldeste juli i dette årtusind vurderer DMI, at vi får det lidt varmere og tørrere i august

Hvis man lidt vindblæst i ansigtet af og til har kigget op på den grå himmel og spurgt sig selv, om vejret den her juli ikke har været ekstraordinært skidt, så er det fuldstændig korrekt.

Med et forventet gennemsnit på 14,8 grader har vi haft den koldeste juli siden 1998.

- Og der har ikke været en juli siden 2000, som har været i nærheden af så kold som vores i år. 2004 med 15,2 er eneste, der nærmer sig en lille smule, så det har været usædvanlig køligt, understreger vagthavende i DMI Martin Lindberg.

Det har været værst i det vestlige Danmark, men ingen har været forskånet for generelt køligt, solfattigt og vådt vejr, uddyber han.

- Der har været nogle atlanterhavsvinde fra nordvestlig retning, som har skabt det her kolde vejr. Jylland har haft det koldest igen i år, og det er meget normalt. De vinde, der påvirker Danmark, kommer som regel vestfra.

Ud over at score bundkarakter i forhold til gennemsnittet for de sidste godt 50 år i forhold til temperatur og solskinstimer scorer juli 2020 også en kedelig topkarakter i kategorien nedbør. Med 85 mm ligger årets store sommerferiemåned næsten 20 centimer højere end gennemsnittet i en periode, der strækker sig tilbage til 1961.

Foto: Rumle Skafte

Bedre i august

Det blev faktisk kun til to reelle sommerdage i løbet af denne juli, som begge lå i samme weekend, lørdag 18. og søndag 19. juli, fortæller Lindberg.

Han lover, at august bliver bedre - selvom man dog ikke skal forberede sig på, at vejrguderne byder op til den helt store festivitas.

- Udviklingen i august ser noget mere positiv ud. Men det bliver heller ikke helt super solskinsvejr, lyder vurderingen.

- Mit bedste bud er, at vi vil få flere, men også kortvarige højtryksrygge. Så altså ikke lange perioder med varmt og solrigt vejr, men august vil have sine momenter, fortsætter Lindberg.

Han udpeger slutningen af uge 32 (3.-9. august) og den efterfølgende uge som det mest sandsynlige tidspunkt for en lidt længerevarende højtryksperiode.

Generelt skal man dog mest være forberedt på perioder med ustadigt vejr.

August forventes at ligge tæt på gennemsnittet for de seneste år, nemlig 16,5 grader.