Efter kompensationshelvede: Camilla kan ikke få løn i et år

Flere virksomheder står til at modtage økonomiske lussinger, efter de er blevet bedt om at betale coronakompensation tilbage. Myndighederne har benægtet, at deres vejledning om kompensation har været mangelfuld. Alligevel har de - på bagkant - ændret i deres guide på nettet.

- For mig at se er det en ren tilståelsessag, lyder det fra Jakob Brandt, der er direktør i organisationen for små og mellemstore virksomheder, SMVdanmark.

- Det ulykkelige er, at ændringen er uden betydning nu. Det er for sent. Virksomhederne skal stadig betale tilbage, siger han.

En af dem, det er gået ud over, er Camilla Rude, som har en kosmetisk klinik. Hun skal betale 46.000 kroner tilbage af sin kompensation på 69.000 kroner, og derudover regner hendes revisor med, at hun kun får dækket 20.000 kroner ud af sine faste omkostninger på 244.000 kroner.

- Jeg føler mig virkelig svigtet. Man fik indtrykket af, at der ville blive holdt en hånd under en under tvangslukningen, men det har vist sig ikke at være tilfældet, siger hun om regeringens kompensation til selvstændige.

- Det betyder, at alt overskud er væk, og at jeg ikke kommer til at kunne få løn det næste år. Det er hårdt. Rigtig hårdt.

Artiklen fortsætter under billedet...



Camilla Rude bliver langt fra kompenseret for tvangslukningen, som hun regnede med. Hun har måttet tage konsekvensen og har nu fyret en række medarbejdere og hævet priserne på sine behandlinger for at klare krisen. Foto: Linda Johansen

Derfor står Camilla Rude også og ser nervøst til, mens smittetallet i Danmark stiger dag for dag, og diverse coronarestriktioner vender tilbage.

- Jeg er virkelig nervøs over det, hvis jeg lader mig selv tænke tanken til ende. Hvis vi skal lukke ned igen, bliver det butikkens død, siger Camilla Rude.

Klandrer styrelsen

Utallige virksomhedsejere har ligesom Camilla Rude troet, at de var 100 procent dækket af kompensationen, da de blev tvangslukket i foråret.

- Jeg kontaktede både min revisor, min advokat og Dansk Industri for at sikre mig, hvordan jeg skulle tolke reglerne. Og fra alle lød det, at jeg ville blive 100 procent kompenseret for de uger, regeringen tvangslukkede min klinik, fortæller Camilla Rude.

Men det har efterfølgende vist sig, at der var et forbehold i reglerne, som både hun, en lang række erhvervsdrivende, flere revisorer og store organisationer ikke kendte til.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...



Hvad er det for en 'ukendt' regel, der rammer Camilla og mange andre? På myndighedernes hjemmeside fremgår det, at virksomheder skal have et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19 for at søge kompensation. Men alt imens en lang række virksomheder og flere organisationer har tolket, at denne 30 procents nedgang blev målt i den periode, virksomhederne var tvangslukkede, har det efterfølgende vist sig, at nedgangen er blevet målt over en tre måneders periode. Det betyder, at de virksomheder, som efter åbningen arbejdede ekstra hårdt, risikerer at overstige tabet på 30 procent og dermed miste deres ret til 100 procent kompensation. - Omsætning og indtjening er slet ikke er det samme, slår direktør i SMVdanmark Jakob Brandt fast og forklarer: - Efter genåbningen indkaldte mange virksomheder ekstra personale, holdt weekend-åbent og lignende for at sætte gang i deres biks. Det betød, at de skød deres omsætninger i vejret, men det udløste samtidig ekstra omkostninger som for eksempel ekstra lønudgifter, weekend-tillæg og overarbejdsbetalinger. Og derfor har deres indtjening været lav, selvom omsætningen er steget. Mange af hans medlemmer skal betale kompensation tilbage, netop fordi de har skudt omsætningen 'kunstigt' i vejret, umiddelbart efter tvangslukningen blev ophævet. - Det er helt urimeligt. Samfundet beder folk om at lukke deres virksomheder og lover fuld hjælp og kompensation. Bagefter ændrer de så betingelserne, så de, der har arbejdet hårdt og i god tro efter genåbningen, bliver straffet. Vis mere Luk

- Vi klandrer Erhvervsstyrelsen for at have haft en kluntet, mangelfuld og upræcis vejledning, lyder det fra Jakob Brandt, der er direktør i SMVdanmark.

Også hans jurister tolkede, at virksomheder var sikret 100 procent kompensation i de tvangslukkede uger. Nu betyder den udbredte misforståelse, at mange skal tilbagebetale store beløb.

Artiklen fortsætter under billedet...



Jakob Brandt er direktør i SMVdanmark. Organisationen oplever lige nu, at deres medlemmer står med økonomiske problemer, fordi de skal betale coronakompensation tilbage. Foto: PR/SMVDanmark

- Samfundet beder folk om at lukke deres virksomhed og lover til gengæld fuld hjælp og kompensation. Bagefter ændrer de så betingelserne, så de, der har arbejdet hårdt og i god tro, bliver straffet. Det er helt urimeligt, siger Jakob Brandt, direktør i SMVdanmark.

SMVdanmark har lavet en undersøgelse blandt de 477 af deres medlemmer, som er selvstændige frisører, og som blev tvangslukket i foråret. Her viser det sig, at knap hver anden skal betale kompensation tilbage.

Syv uger om svar

Allerede 22. april henvendte SMVdanmarks jurister sig til Erhvervsstyrelsen for at sikre sig, at de tolkede reglerne korrekt. Men først efter syv uger og to dage samt flere rykkere fik de svar.

- Så viste det sig, at man skulle tolke det helt anderledes. Og det har de på ingen måde gjort tydeligt, siger direktør Jakob Brandt.

- Én ting er, at deres vejledning var mangelfuld. Noget andet er, at de reagerede alt, alt for langsomt, da de blev gjort opmærksom på, at man kunne tolke reglerne anderledes. For da de endelig vendte tilbage, var det for sent.

Artiklen fortsætter under billedet...



Det har vist sig at være en voldsomt dyr fornøjelse for Camilla Rude, at hendes klinik blev tvangslukket af regeringen. Hun får nemlig stort set ingen økonomisk kompensation for de uger, hvor butikken skulle holde helt lukket. Foto: Linda Johansen

Erhvervsstyrelsen benægter at have vejledt utilstrækkeligt. Alligevel tilføjede de 31. august den betingelse, som mange tydeligvis ikke var bekendt med, i deres 'Q&A' på nettet.

De mener dog ikke, det er det samme som at have 'ændret i deres vejledning'. Men heller ikke i selve vejledningen indgår den oplysning, som nu betyder, at mange skal betale kompensationspenge tilbage.

- Det er jo embedsmænd, der prøver at dække sig selv ind ved at påstå, at der ikke er begået fejl, og det understreger jo bare, at det her er en politisk sag, og det er lige præcis derfor, vi ønsker, at ministeren kommer på banen i denne sag, siger Jakob Brandt fra SMVdanmark.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet...



Dette blev ændret på myndighedernes hjemmeside 1 af 2 31. august tilføjede Erhvervsstyrelsen det fremhævede forbehold i deres 'QandA' på nettet 2 af 2 Sådan så vejledningen i myndighedernes 'QandA' ud før 31. august

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Omsider reagerer ministeren

Ekstra Bladet har foreholdt erhvervsminister Simon Kollerup (S) kritikken, og efter flere dages tovtrækkeri er erhvervsministeren vendt tilbage med et skriftlig svar til Ekstra Bladet.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har ikke villet forholde sig til, at flere virksomheder ikke bliver kompenseret 100 procent for den periode, de blev tvangslukket. Foto: Ritzau Scanpix

I Erhvervsministeriet forsøges der nu at finde løsninger for de erhvervsdrivende, der er faldet ned mellem to stole og har fået deres virksomheder tvangslukket i den periode, hvor regeringen valgte at lukke ned for store dele af det danske samfund.

'Der er ingen tvivl om, at det har været en svær situation for rigtig mange. Det gælder ikke mindst de små selvstændige. Mange har været lukket på grund af corona i foråret, og her har vi trådt til med hjælp. Der er nogle regler om, hvor meget man kan få udbetalt i forhold til, hvor stort et tab man har haft, som betyder, at en lille gruppe tvangslukkede virksomheder er kommet i klemme. Det er vi helt opmærksomme på, og det er noget, vi ser på netop nu. Altså, om man kan finde en løsning i efterreguleringen for brancher, der var ramt af en kort tvangslukning', skriver ministeren til Ekstra Bladet.

Ministerens svar vækker glæde hos direktør for SMVdanmark, Jakob Brandt.

- Vi er rigtig glade for, at ministeren har handlet. At han har lyttet til udfordringer, som små virksomheder har haft, hvor de utilsigtet er kommet i klemme. Det er godt med en lyttende minister, som også handler på de udfordringer, som de små og mellemstore virksomheder står med, siger Jakob Brandt.