Efter konflikt: Naviair-direktører stopper

De to næstøverste ledere i trafikstyrings-virksomheden Naviair stopper ved udgangen af oktober.

Det bekræfter Naviair over for Ekstra Bladet.

De to direktører, CFO Søren Stahlfest Møller og COO Jesper Skou, har begge sidste arbejdsdag 31. oktober 2020.

Dermed bliver administrerende direktør Carsten Fich det eneste tilbageværende medlem af den nuværende direktion.

Naviair oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om et personaleanliggende, og at man ikke umiddelbart ønsker at kommentere opsigelserne. Baggrunden for, at de stopper, er derfor uvis.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil Carsten Fich selv indtil videre selv fungere som CFO og COO efter 31. oktober.

Konflikt om spareplan

Udmeldingen om de to direktørers afsked kommer kun en dag efter, at flyveledernes brancheorganisation (DATCA) på voldsom vis mente, at Naviairs spareplan, hvor cirka hver fjerde fyreleder bliver afskediget, ville få konsekvenser for dansk infrastruktur.

Naviair har selv efterfølgende udtalt, at DATCA overdriver konsekvenserne af spareplanen, og at den er nødvendig for at møde de udfordringer, man står over for fremover.

Naviair afivser at kommentere, om afskeden med de to direktører hænger sammen med spareplanerne og konflikten med DATCA.