Efter 'Kong' Povlsens undskyldning: Fantastisk!

Anders Holck Povlsen har sagt undskyld for håndteringen af husleje-situationen, hvor Bestseller først nægtede at betale. Det varmer hos en af kritikerne

Der var gode nyheder søndag morgen.

Tøjgiganten Bestseller, der er ejet af mangemilliardæren Anders Holch Povlsen, har lavet en kovending, sagt undskyld og forsikret at der er penge til de udlejere, der stiller lokaler til rådighed for dem.

Det skabte glæde hos Hanne Ameli Klausen, der har et butikslokale i hjertet af Holstebro på 110 kvm, som hun lejer ud til Bestseller.

Hun var en af de første til at kritisere rigmandens metoder, hvilket hun gjorde i Ekstra Bladet, men i dag er en god dag.

Anders Holch Povlsen bekræftede nemlig over for Finans, at Bestseller lige omkring månedsskiftet har valgt at betale huslejen for april.

- Det var dog fantastisk! Det er jeg da glad for. Nåh, det var da meget positivt, lyder det fra en glædeligt overrasket Hanne Ameli Klausen, da Ekstra Bladet fanger hende søndag morgen og overbringer nyhden.

Hun tjekker bankkontoen og ser, at de 25.000 kroner uden moms og forbrug, som hun plejer at få i leje, er gået ind. Det er hun meget glad for og sender også gode tanker til Bestseller.

- Jeg kan godt se, at det er noget forfærdeligt noget for ham også. det kan jeg da nemt se. Men det er også noget forfærdeligt noget for mig. Den 31. blev der trukket kreditforeningslån på min konto, men der kom jo bare ingen penge ind.

- Jeg havde penge på kontoen, men det kan jeg ikke blive ved med.

Klausen har fået mange henvendelser og sympatierklæringer, fordi hun tog kampen op mod Besteller.

Besteseller har børnetøjsbutikken Name It i lokalerne. Foto: Ernst Van Norde

Hendes opråb var da også markant, da tøjgiganten for halvanden uge siden meddelte, at de ikke agtede at betale husleje fra 1. april.

- Tænk, at Danmarks rigeste mand gør sådan her. Jeg kunne forstå, hvis det var en lille udlejer.

- Det virker på mig, som om han (Anders Holch Povlsen, red.) er kongen. Og han fortæller lige mig: Sådan er det bare. Der er ingen diskussion, sagde hun dengang.

Anders Holch Povlsen har nu inviteret udlejerne til forhandlingsbordet, da meget af det fysisk tøjsalg er gået i stået efter coronaudbruddet. Der er 250 butikker, der skal forhandles om.

Bestseller har afskediget 750 medarbejdere, mens 2400 er sendt hjem for en periode.

