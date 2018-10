Efter konkurs: René får ikke sine 27.000 kroner

Har du købt billetter igennem Primera Air, eller er du berørt af sagen på andre måder, så tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms til 1224.

42-årige René Friis Kusk står til aldrig at se skyggen af de 27.412,88 kroner, flyselskabet Primera Air skylder ham i erstatning

Han er en af de omkring 4400 danske kunder, som må vinke farvel til en erstatning fra flyselskabet, efter det i går aftes gik konkurs.

- De penge ser min familie og jeg nok ikke. Det skal vi nok klare, men det er da mange penge. Vi skulle have brugt dem på en skiferie, vi havde planlagt, som vi nu må udskyde, siger den 42-årige efterskolelærer til Ekstra Bladet.

René havde brugt mere end et år på at få erstatningen udbetalt, og han kunne endelig se frem til at få pengene sat ind på sin konto 1. oktober. Men han måtte vinke farvel til sine penge, da flyselskabet selv meldte deres farvel den selv samme dag.

Lovede erstatning

Renés sag mod Primera Air begyndte i august 2017. Da hans familie og fire venner skulle hjem fra Spanien, var flyet 14 timer forsinket. Mens de sad på en café i Barcelona, fik René at vide, at flyet hjem var overbooket, og hele hans familie var taget af flyet. De måtte derfor finde et hotel at overnatte på.

Udover erstatningen for den forsinkede rejse, ville flyselskabet dække udlægget på 15.000 kroner for hotelværelset, lovede Primera Air René på skrift.

Så snart René havde sendt dem sine kontooplysninger, ville pengene blive sendt afsted. Men pengene kom aldrig.

- Hver gang vi hørte noget, fik vi at vide, at pengene var på vej, og at pengene var sendt til udbetaling. Men så gik der et halvt år, og så fik vi ikke længere noget svar, når vi skrev ind for at spørge om pengene, siger René.

Jokede om konkurs

Familien besluttede sig for selv at gøre noget ved det og hev flyselskabet i retten. Sagen blev udskudt igen og igen, indtil Primera Air indgik i et forlig på mere end 27.000 kroner, som senest ville blive udbetalt 1. oktober.

- Vi jokede lidt om det her hjemme. Nu måtte vi lige se, for de kunne jo gå konkurs, inden vi fik pengeme. Det havde vi snakket om i sjov, siger han.

Vittigheden blev dog til virkelighed, for dagen efter betalingsfristen er selskabet gået konkurs.

Om det var bevidst, at Primera Air havde sat udbetalingsfristen til dagen, hvor de melder ud, at de går konkurs, vides ikke. Men René synes, at det er et utroligt sammentræf.

- Det er selvfølgelig en udmelding, der er på egen regning. Men det virker som om, de godt kendte udfaldet, og derfor indgik de et forlig, så der ikke kunne falde nogen dom, siger han.

