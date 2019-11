Efter konkurs: Tv-kok forlader kendt kæde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tv-kokken Anh Lê er fortid som direktør og ejer af kæden LêLê.

Det fremgår af erhvervsstyrelsens hjemmeside.

I stedet er tøjmillionæren Per Ulrik Andersen nu eneejer af restaurantkæden, der gennem de seneste måneder har været i vælten, efter selskabet bag blev erklæret konkurs og kort efter genopstod.

Kammeradvokat gransker tv-koks konkurs

Kæden er bygget op af familien Lê. Anh Lê har været LêLê-kædens ansigt uadtil, når hun har optrådt på Go’morgen-TV, eller hun har holdt foredrag om, hvad hun beskriver som ’kvinder, samfund og ansvar.’

Konkurs

Selskabets ledelse begærede 15. oktober selskabet konkurs, efter længere tids økonomisk morads. Umiddelbart efter konkursen opstod et nyt selskab, som var ejet af fem Lê-selskaber, der hver havde ti procent, og så Per Ulrik Andersen, der blandt andet har tjent sine penge på tøjmærket Samsøe og Samsøe. Han ejede frem til for nylig halvdelen af selskabet. Men 28. november overtog han altså det hele.

Se også: Tøj-millionær tager pant i tv-koks millionvilla

Undervejs er Kammeradvokaten gået ind i sagen på baggrund af Gældsstyrelsen, der har et krav i konkursboet på 3,9 millioner kroner. Statens advokat vil have undersøgt, om de gode dele af konkursboet er blevet solgt for billigt til det nye selskab. Eller som kammeradvokat Boris Frederiksen formulerede det, da han var blevet udnævnt til ad hoc kurator:

- Vi har en viden, der har givet anledning til at få en ad hoc-kurator og få gennemført nogle undersøgelser.

- Der er forhold omkring værdiansættelsen af aktiver og hastigheden, hvormed overdragelsen foregik, som sammenholdt med, at der er ejersammenfald på begge sider af overdragelsen, gør, at Gældsstyrelsen mener, at vi skal kigge på, om noget kunne være gjort anderledes.

Efter millionkonkurs: Tv-kok kræver 336.000 af tidligere direktør

Pant i Frederiksberg-villa

Direkte oversat er det ejerskiftet, der blev gennemført så hurtigt, at restaurantkæden reelt aldrig nåede at lukke ned, inden den kørte videre, som giver anledning til undersøgelsen, og at det skal undersøges, om det er solgt videre for billigt.

Gældsstyrelsens utilfredshed med salget kom frem ved et kuratorvalgsmøde i Sø- og Handelsretten i midten af november, hvor Kammeradvokaten forsøgte at få nuværende kurator Piya Mukherjee, fra bestillingen.

Flere i angreb efter tv-koks konkurs: - Det ser sort ud

Men det var der ikke flertal for, og derfor er der i stedet blevet udpeget en ad hoc kurator, som altså er Boris Frederiksen. Piya Mukherjee fortsætter dermed med sit arbejde som kurator i konkursboet, mens Boris Frederiksen skal undersøge salgsprocessen.

Ekstra Bladet var tilstede til kreditorsamlingen, og her kom det frem, at Gældsstyrelsen mener, at en andelslejlighed til erhverv på Østerbrogade 56 er solgt under andelsværdien.

TV-kok tog ulovligt lån

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er lejligheden sammen med blandt andet værdisættelsen af varelageret nogle af de ting, som nu skal undersøges af Kammeradvokaten. Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger ændrer den fornyede ejerstruktur ikke på Kammeradvokatens undersøgelser.

Samtidig har kammeradvokaten tidligere peget på, at skattegælden er accelereret voldsomt:

- I maj måned var der en gæld til styrelsen (Gældsstyrelsen, red.) på omkring 500.000 kroner, men i oktober måned var gælden vokset til fire millioner kroner. Vi vil derfor gerne have indsigt i, hvordan den relativt store gæld til styrelsen er opbygget over ganske få måneder.

- Det ser ud til, at selskabet helt er stoppet med at betale skat op mod konkursen, sagde advokat Rune Derno fra Kammeradvokaten, der repræsenterede Gældsstyrelsen til mødet i midten af november.

Samlet er der krav i konkursboet for 12,3 millioner kroner.

Fåmælt

Da Per Ulrik Andersen gik ind i selskabet sammen med Anh Lê fik han samtidig pant i hendes hus. Han er fortsat registreret til at have pant i Anh Lê's 183 kvadratmeter store villa i hjertet af det fashionable Frederiksberg.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at ringe til Anh Lê, ligesom vi har skrevet beskeder til hende. Hun er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Det samme gælder Per Ulrik Andersen. Desuden har vi forsøgt Help PR, der tidligere har hjulpet de to med pressearbejdet. Heller ikke her er de vendt tilbage.

Det er heller ikke lykkedes at få en kommentar fra Boris Frederiksen eller Piya Mukherjee.

Dan Bång er fortsat registreret som direktør i selskabet, men han henviser til Per Ulrik Andersen og har ikke yderligere kommentarer. Han vil heller ikke fortælle, om Lê-familien er helt ude af kæden.

Anh Lê har ved flere lejligheder lavet opdateringer på Facebook, hvor hun gang på gang har ytret sin frustrationer over, at historien kun er kommet frem fra en side. Hun har dog igen og igen nægtet at give interview til Ekstra Bladet. Vi vil blandt andet gerne spørge hende, om hun skal fortsætte med at lave mad for kæden, og hvorfor virksomhedens skattegæld steg markant op til konkursen.