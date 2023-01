Efter koranafbrændinger: Opfordrer til boykot

Rasmus Paludan er blevet en væsentlig del af diskussionerne om Sveriges medlemskab af Nato, efter at han har brændt en koran af i Stockholm. Men er hans kamp vigtigere end Sveriges Nato-medlemskab? Og er han egentlig ikke bare en nyttig idiot for Tyrkiets præsident? Ekstra Bladet har talt med den kontroversielle politiker, der formentlig ikke er færdig med at brænde koraner af

Et indflydelsesrigt universitet i Egypten opfordrer til boykot af både svenske og hollandske produkter efter den seneste tids koranafbrændinger

Koranafbrændinger i både Sverige og Holland har fået det højtstående egyptiske universitet Al-Azhar på barrikaderne.

Sunni-muslimernes højeste læringsinstitution er derfor ude med et vredt opråb og opfordrer samtidigt til et boykot af produkter fra de to europæiske lande.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Boykottet skal være med til at værne mod 'barbariske forbrydelser under det inhumane og amoralske banner, som de kalder ytringsfrihed', har universitetet udtalt.

Benzin på bålet

En af dem, der har været med til at hælde benzin på bålet, er Rasmus Paludan. Han var i Stockholm lørdag for at brænde koranen af foran den tyrkiske ambassade.

En handling, der er i første omgang blev fordømt af Tyrkiet, og nu har Egypten altså fulgt trop.

Det har kastet Sverige ud i en diplomatisk krise, hvor et Nato-medlemsskab står på spil, da Tyrkiet som det eneste af de 30 Nato-lande ikke ser Sverige som en del af forsvarsalliancen.

Søndag var den hollandske Edwin Wagensveld, der er leder af Pegida-bevægelsen på den yderste højrefløj, kommet på lignende tanker, hvor han rev sider ud af muslimernes hellige bog tæt på det hollandske parlament.

Sådan så det ud, da Rasmus Paludan brændte koranen af i Stockholm lørdag. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Protester

De to herrer har ikke været de eneste, der har haft travlt på gaden.

Det gælder også en del af indbyggerne i pakistanske Lahore, men også i Istanbul og Ankara i Tyrkiet. De har dog været på gaden i protest mod koranafbrændingerne.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, advarede Sverige med truslen om, at det ville gå ud over landets optag i Nato, inden det gik vildt for sig.

Det gjalt både koranafbrændingen og en kurdisk demonstration, der blev holdt i den svenske hovedstad samme dag, som Rasmus Paludan var i Stockholm.