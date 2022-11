Efter kovending: Nægter at stille op

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen, springer ud som strategisk rådgiver, siger han i et interview med fagbladet Journalisten.

- Der er kun én person i Danmark, der har stået i flere shitstorme end mig, og det er Lars Løkke Rasmussen. Baseret på min oplevelser fra Ekstra Bladet kan jeg hjælpe virksomheder med at holde hovedet koldt, siger Poul Madsen til Journalisten.

Karriereskiftet er opsigtsvækkende, for Poul Madsen har i sine mere end 14 år som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet flere gange harceleret mod spindoktorer - altså personer, der laver netop strategisk kommunikation for især politikere.

Rådden kultur

Da Ekstra Bladet i 2012 uddelte den såkaldte Victorpris til journalist Jan Kjærgaard, skete det med Poul Madsens begrundelse, fordi der var blevet 'luftet ud i den rådne kultur, som spindoktorer har været med til at skabe på Christiansborg.'

Og i 2011 er Poul Madsen i en kommentar i Berlingske citeret af Lisbeth Knudsen for at have sagt, at de særlige rådgivere er 'en byld på demokratiet som skal klemmes ud.'

Poul Madsen er stoppet som bestyrelsesformand i Den Uafhængige. I stedet helliger han sig til at lave strategisk kommunikation. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Senest har Poul Madsen, der forlader posten som bestyrelsesformand i mediet Den Uafhængige for at hellige sig titlen som strategisk kommunikationsrådgiver, kritiseret spinkulturen i en leder i 2019.

Her kritiserede han tendensen, at man gemmer sig bag spindoktorer for ikke at besvare kritik.

Stiller ikke op

På trods af at Poul Madsen med egne ord nu skal til at rådgive kunder i at håndtere shitstorms, nægter han selv at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Poul Madsen, om ikke det er hyklerisk, at han skal være strategisk rådgiver set i lyset af hans gentagne kritik af netop den disciplin.

Poul Madsen henviser til interviewet i Journalisten. Her er han citeret for at sige, at han er 'meget nøje med udvælgelsen af de kunder, han skal rådgive.'

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt ham, hvilke kunder han ikke kan se sig selv som rådgiver for.

Men det har han også nægtet at svare på.