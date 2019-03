Efter kritik af spionprogram: Kan ikke garantere elevers privatliv

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

I Undervisningsministeriet er Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, overrasket over den voldsomme reaktion, som testen af Den Digitale Prøvevagt har udløst.

- Det er da kommet bag på os, at den første test med 150 elever på fire institutioner har fået så meget opmærksomhed, siger Thomas Fredenslund til Ekstra Bladet.

Han anerkender, at eleverne kan være uenige i, at deres computere skal overvåges under eksamen. Men han mener samtidig, at Undervisningsministeriet har gjort alt for at gøre systemet så sikkert som muligt. Og at der ikke indsamles flere oplysninger end nødvendigt.

- Jeg kan bare ikke give en garanti for, at der ikke kan blive taget et personfølsomt skærmdump, hvis eleverne foretager sig noget privat under eksamen. Eller at nogen alligevel kan snyde. Men vi har testet det her meget grundigt, og det gør vi også i morgen torsdag.

- Data er samtidig sikret på servere, der ligger i EU. Og det er kun, hvis der opstår en mistanke om snyd, at nogle få betroede medarbejdere kan få adgang til at kigge i data.

Se også: Gymnasiernes spionprogram kulegraves

- Hvorfor har I ikke fra begyndelsen bygget et system, der er helt vandtæt i forhold til at samle private data ind under en eksamen?

- Det er ikke muligt i praksis, hvis eleverne bruger deres computer til private ting under eksamen. Men måden, vi har udviklet det her program på, følger altså den måde, vi normalt bygger it-løsninger på.

- Derfor forsøger vi også først at teste, alt hvad vi kan under udviklingen af programmet. Og så med et mindre antal elever, fordi det kan være svært at teste et system ordentligt, hvis man ikke har prøvet det i en realistisk situation.

- Hvis vi ikke havde lavet den her test, hvor fejlen blev fundet, er det måske 50.000 elever, der oplever problemet.

Her er ministeriets svar på kritikken Påstand: Der gemmes data fra computerne, selvom prøven ikke er i gang! Svar: Nej, men det er rigtigt, at der i den første udgave af programmet var en fejl, som gjorde, at et enkelt skærmdump blev gemt lokalt på computeren. Fejlen er nu rettet. Påstand: Programmet optager alt, hvad eleverne tester ind på deres computer! Svar: Nej, men det er rigtigt, at der er indbygget en mulighed for at keylogge - altså registrere hvordan tasterne på computeren bliver brugt. Funktionen er slået fra, men hvis den senere bruges, vil det ikke være de enkelte tegn, der gemmes, men alene antallet af gange, at tasterne bruges, som registreres. Påstand: Data deles med amerikanske Amazon og ligger på servere hos dem i USA! Svar: Nej, data deles ikke med Amazon i USA, men ministeriet har købt adgang til en række servere, som Amazon driver i Irland. Amazon har skrevet under på, at data ikke må opbevares uden for EU. Og data er krypteret og sikret mod, at andre end nogle få godkendte personer i Danmark kan læse dem. Påstand: Den Digitale Prøvevagt kan se alle mine private data! Svar: Både ja og nej. Da der alene gemmes et skærmdump hvert 30. sekund og opsamles data om de hjemmesider, man besøger, og hvilke programmer man har åbnet, er det alene, hvis eleven selv foretager sig noget privat under eksamen, at det kan blive gemt. Programmet søger dog aldrig i eller gemmer lokale billeder, filer og andre data, som ligger på computeren. Undervisningsministeriet understreger i øvrigt, at eleverne har ret til at se, hvilke data der er gemt om dem. Data slettes efter fire måneder eller indtil en eventuelt sag om eksamenssnyd er endeligt afgjort. Der kan findes flere informationer om programmet her.

Se også: Gymnasieelever raser mod spionprogram

Ikke lånecomputere til alle

Flere elever har efterlyst, at skolerne stiller computere til rådighed, så de slipper for at få deres egen overvåget. I praksis er det bare umuligt at gøre for alle, lyder svaret fra Thomas Fredenslund.

- Det afhænger helt af, hvilke aftaler der findes på de lokale gymnasier. Det normale vil være, at man har nogle computere stående, men sikkert ikke til hele årgangen.

- Men det er helt almindeligt, at eleverne har deres egne bærbare med, da ideen er, at eksamen skal ligne hverdagen så meget som muligt. Og eleverne kan lave deres opgaver på en computer, som de kender.

Se også: Hård kritik af digital prøvevagt: Her er sandheden om spionprogram

Elever stillet frit

Ifølge Thomas Fredenslund er det i øvrigt op til de enkelte gymnasier, om eleverne torsdag skal bruge Den Digitale Prøvevagt for at kunne gennemføre deres terminsprøver.

- Vi ser meget gerne, at man bruger systemet på alle skoler.

- Men hvis rektor eller eleverne er utrygge, kan man gennemføre sin terminsprøve uden at bruge Den Digitale Prøvevagt.

Det er først, når de store eksaminer går i gang til sommer, at spionprogrammet bliver obligatorisk.