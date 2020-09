Efter kritik: Minister vil ændre Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet skal udvides med et medlem, og så skal mindst tre medlemmer 'repræsentere mediefaglighed inden for tv, radio og nye medlemmer', oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse

Lige siden ungdomskanalen Radio Loud vandt et omdiskuteret dab-udbud over blandt andre Radio24syv i efteråret sidste år, har kritikken haglet ned over Radio- og tv-nævnet.

Nævnet, der udpegede Loud som vinder, har især fået kritik for ikke at have medlemmer, der har praktisk erfaring fra branchen.

Det skal nu ændres, mener kulturminister Joy Mogensen (S).

Fremover skal nævnet udvides med et medlem, og så skal mindst tre medlemmer 'repræsentere mediefaglighed inden for tv, radio og nye medlemmer'. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

- I et nævn, der arbejder med medier, bør der sidde medlemmer med konkret erfaring med, hvad det vil sige at bedrive medievirksomhed. Det er der ikke krav om i dag. Med lovforslaget styrker vi mediefagligheden i Radio- og tv-nævnet, som mange har efterspurgt især oven på forløbet med udbuddet af dab-sendetilladelsen sidste efterår, siger Joy Mogensen.

- Vi skal have et nævn, der er bedre i stand til at udføre de opgaver, som nævnet er sat i verden for at løse.

Radio- og tv-nævnet har i dag ti medlemmer, men vil fremover have 11 medlemmer.

Derudover foreslår ministeriet, at der kommer en ny udpegningsprocedure for to af disse medlemmer, hvor Danske Medier og Dansk Journalistforbund hver indstiller to kandidater til kulturministeren.

Ændringen træder i kraft 1. januar 2021.