Efter kro-konkurs: Alle fester i fyldt ordrebog er aflyst

Tidligere på ugen kom det frem, at Niels Bugges Kro & Hotel i Dollerup Bakker ved Viborg er gået konkurs. Gælden var blevet for stor, skrev ejeren af kroen igennem 30 år, Poul Nielsen, i et opslag på kroens Facebook-side.

Fredag uddybede han så den triste udvikling til TV Midtvest.

- Det værste er næsten de mennesker, som lige om lidt skal holde en eller anden form for fest, som konfirmation eller bryllup. Der er en fyldt ordrebog. Det er rigtigt trist, men jeg kan ikke gøre noget. Jeg håber virkelig på, der er nogen der tager over, som kan løfte opgaven, og som er hurtige til at tage over og få honoreret alle de her fester, siger Poul Nielsen.

Konkursen kom bag på 3F, der havde overenskomst med kroen.

- Den havde jeg ikke lige set komme, sagde faglig sekretær Anette Lynge Jensen til Viborg Folkeblad torsdag.

Poul Nielsen forsikrer, at han har gjort alt i sin magt for at redde kroen.

- Det er ikke fordi, vi bare bevidstløst er styret ud i ingenting. Vi har virkelig haft en plan. Ovenpå finanskrisen havde vi fået fornuftige tal, og egentligt var vi klar til at komme ovenpå igen, men så gik det galt. Vi har simpelthen bare kæmpet og slidt og slæbt for det, og vi har gjort, hvad vi kunne, siger han til TV Midtvest.

Ligesom de 20 medarbejdere står han nu uden arbejde og indtægt.

- Selvfølgelig er jeg ked af det. Det er jo et livsværk. Det er ikke en sjov situation at stå i hverken på den ene eller den anden måde. Heller ikke for personalet. Folk er blevet fyret. Det er en rigtig kedelig situation, siger Poul Nielsen til TV Midtvest.