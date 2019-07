Efter kun tre år: Rektor på historisk kostskole stopper

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Flemming Zachariasen fik blot tre år som rektor på den legendariske danske kostskole Herlufsholm.

Han stopper nemlig som rektor ved udgangen af juli. Han tiltrådte i september 2016 - og fik altså knap tre år som rektor på skolen.

Det oplyser kostskolen, der er kendt for at uddanne royale og rige danskeres børn, i en pressemeddelelse. Her skriver de, at udskiftningen sker efter 'gensidig overenskomst'.

- Det er en aftale, som Flemming har lavet sammen med bestyrelsen. Vi har været meget glade for samarbejdet med Flemming. Nu skal vi finde en ny rektor, og det er der, vi er. Vi takker Flemming for alt det arbejde, han har gjort for skolen, siger Torben von Lowzow, der formand for bestyrelsen og forstander på Herlufsholm Skole og Gods til Ekstra Bladet.

Da Zachariasen tiltrådte som rektor, meddelte han, at han regnede med at besidde posten lige så længe som sin forgænger, Klaus Eusebius Jakobsen, der var rektor på skolen i 23 år. Men sådan blev det som bekendt ikke. Hvorfor det ikke blev sådan, kan bestyrelsesformanden ikke svare på.

- Jeg ved ikke, hvorfor det ikke blev sådan. Det må du spørge Flemming om, siger han.

Bestyrelsen har konstitueret kostskolens gymnasieleder Mikkel Kjellberg som rektor, indtil der er fundet en ny til jobbet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Flemming Zachariasen, men det har ikke været muligt, da skolen holder sommerferielukket.

